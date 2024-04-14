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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Венеция
2:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
20' Гол
Тессманн Таннер
46' Желтая карточка
Галацци Николас
51' Желтая карточка
Сверко Марин
54' Желтая карточка
Фарес Мохамед
2:0
90' Гол
Тессманн Таннер
90' Желтая карточка
Яяло Мато
90'+7
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
20
Похьянпало
Йоэль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
9
Бьянки
Флавио
23
Галацци
Николас
11
Мончини
Габриэле
Венеция
3-5-2
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Брешия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
ТМК
4:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 19 (4) 0.58
Гюткьяр Кристиан 10 (1) 0.3
Бузио Джанлука 6 0.18
Тессманн Таннер 6 0.18
Пьерини Николас 5 0.15
Альтаре Джорджо 4 0.12
Йонсен Деннис 3 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 9 (1) 0.27
Мончини Габриэле 8 (2) 0.24
Бьярнасон Биркир 4 0.12
Галацци Николас 3 0.09
Бьянки Флавио 3 0.09
Бизоли Димитри 2 0.06
Яллоу Александр 2 0.06
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 7 0
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Бузио Джанлука 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Идзес Джей 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пагера Фабрицио 8 0
Кистана Андреа 8 0
Олзер Джакомо 6 1
Дикманн Лоренцо 7 0
Бизоли Димитри 6 0
Галацци Николас 6 0
Адорни Давиде 5 0
Фарес Мохамед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Бертаньоли Массимо 5 0
Уар Матье 3 1
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Венеция
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Брешия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

11
7
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Брешия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

19
18
Венеция
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
52% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Брешия
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

30
25

Голы по времени матча

Забито

38
16
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
4
11%
2
13%
1-15
7
18%
2
13%
16-30
8
21%
2
13%
31-45
8
21%
2
13%
46-60
5
13%
3
19%
61-75
6
16%
5
31%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 14
3
14%
8
38%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
6
27%
1
5%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
4%
3
16%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
12
52%
4
21%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
7%
4
24%
1-15
3
20%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

61
35
27 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
5 Не забивали 10
5
8%
5
14%
1-15
12
20%
3
9%
16-30
10
16%
6
17%
31-45
9
15%
7
20%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
18
30%
30%
9
26%
76-90

Пропущено

37
38
15 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
4
11%
12
32%
1-15
5
14%
7
18%
16-30
6
16%
5
13%
31-45
7
19%
3
8%
46-60
7
19%
2
5%
61-75
8
22%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1
Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3
Брешия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1

Результаты матчей

Венеция
Брешия

Точный счет

1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
5
11
5
12
2.5
3
13
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
5
12
4
12
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
23
10
21
12
1.5
10
23
9
24
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 33 20 9 4 59 - 32 69
2.
Комо
 33 19 7 7 49 - 35 64
3.
Венеция
 33 18 7 8 60 - 38 61
4.
Кремонезе
 33 17 8 8 43 - 28 59
5.
Катанзаро
 33 16 7 10 53 - 42 55
6.
Палермо
 33 14 9 10 58 - 48 51
7.
Сампдория
 33 13 7 13 47 - 48 46
8.
Брешия
 33 11 12 10 38 - 35 45
9.
Пиза
 33 11 10 12 44 - 45 43
10.
Читтаделла
 33 11 10 12 37 - 40 43
11.
Зюйдтироль
 33 11 9 13 40 - 41 42
12.
Реджана
 33 8 16 9 34 - 38 40
13.
Модена
 33 8 15 10 37 - 44 39
14.
Тернана
 33 9 9 15 38 - 45 36
15.
Козенца
 33 8 12 13 35 - 38 36
16.
Бари
 33 7 14 12 32 - 42 35
17.
Специя
 33 7 14 12 31 - 46 35
18.
Асколи
 33 7 12 14 33 - 38 33
19.
ФералпиСало
 33 8 7 18 38 - 54 31
20.
Лекко
 33 6 8 19 31 - 60 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Венеция
 17 11 3 3 37 - 23 36
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 16 8 3 5 30 - 23 27
5.
Палермо
 16 8 2 6 30 - 23 26
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 16 6 6 4 20 - 16 24
9.
Пиза
 17 6 6 5 26 - 23 24
10.
Зюйдтироль
 16 6 4 6 19 - 17 22
11.
Бари
 16 5 7 4 17 - 17 22
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 16 4 7 5 17 - 14 19
15.
Специя
 16 4 7 5 15 - 16 19
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 16 2 10 4 14 - 19 16
19.
Лекко
 16 4 2 10 16 - 28 14
20.
ФералпиСало
 16 3 4 9 21 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 16 10 3 3 30 - 16 33
2.
Кремонезе
 16 10 3 3 22 - 14 33
3.
Катанзаро
 17 8 4 5 23 - 19 28
4.
Комо
 16 8 3 5 20 - 18 27
5.
Венеция
 16 7 4 5 23 - 15 25
6.
Сампдория
 16 7 4 5 24 - 24 25
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
10.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
11.
Пиза
 16 5 4 7 18 - 22 19
12.
Модена
 16 3 10 3 19 - 23 19
13.
Козенца
 16 4 6 6 12 - 16 18
14.
Читтаделла
 16 4 6 6 14 - 20 18
15.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
16.
Тернана
 16 5 2 9 23 - 30 17
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 15
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 13
Бьянко Алессандро 14
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Г О О О О Л - Таннер Тессманн бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Венеция 2:0 Брешия онлайн

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