Тур: 32. Стадион: Ванкдорф.
0'
0:1
3' ГолКадак Якуб
1:1
27' ГолГанвула Сильвер
1:2
33' ГолКадак Якуб
45' Желтая карточкаАменда Орель
2:2
48' ГолЭлиа Мешак
3:2
50' ГолМонтейро Джоэл
4:2
54' ГолМонтейро Джоэл
Ход матча
3'
0:1
27'
1:1
33'
1:2
45'
48'
2:2
50'
3:2
54'
4:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
32
Мугиша
Джоэл
15
Элиа
Мешак
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Деме МаликПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Leny MeyerЗащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
22 Ульрих ДариоЗащитник
- Полузащитник
-
-
11 Teddy Okou
-
26 Iwan Hegglin
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
44 матча
86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
28 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.9%
18.2%
15.9%
29 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
66 матчей
57.6%
24.2%
18.2%
38 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.4%
31.8%
25.8%
28 побед 21 ничья 17 побед
Второй тайм
43.9%
30.3%
25.8%
29 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
81
60
Голов в среднем за матч
2.53
1.76
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
59
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
140
96
Голов в среднем за матч
2.12
1.45
Тотал матчей
2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
46
Больше 70%
Меньше 30%
20
31
Больше 47%
Меньше 53%
35
19
Больше 29%
Меньше 71%
47
9
Больше 14%
Меньше 86%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
60
Среднее время на гол
42
61
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|9
|0.28
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.28
|Элиа Мешак
|7
|0.22
|Иттен Седрик
|7 (1)
|0.22
|Ганвула Сильвер
|7 (1)
|0.22
|Угринич Филип
|4
|0.13
|Колли Эбрима
|3
|0.09
|Малес Дариан
|3
|0.09
|Бенито Лорис
|2
|0.06
|Мугиша Джоэл
|2
|0.06
|Ррудхани Донат
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Лакоми Лукаш
|1
|0.03
|Лаупер Сандро
|1
|0.03
|Ридер Фабиан
|1
|0.03
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.03
|Хаджам Жауэн
|1
|0.03
|Блюм Левин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Янко Саиди
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|6
|0.19
|Яшари Ардон
|5
|0.16
|Майер Макс
|5 (3)
|0.16
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Шадер Софьян
|4
|0.13
|Кадак Якуб
|4 (1)
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.09
|Teddy Okou
|2
|0.06
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.06
|Severin Ottiger
|2
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.03
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.03
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|12
|0
|Аменда Орель
|5
|0
|Янко Саиди
|3
|1
|Угринич Филип
|4
|0
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Блюм Левин
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Монтейро Джоэл
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Хаджам Жауэн
|2
|0
|Перссон Ноа
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|7
|2
|Фрыдек Мартин
|7
|0
|Симани Денис
|6
|0
|Severin Ottiger
|4
|1
|Кадак Якуб
|5
|0
|Luca Jaquez
|5
|0
|Хаас Николас
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Ульрих Дарио
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Клиджэ Тибо
|3
|0
|Грбич Адриан
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Leny Meyer
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
11
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Люцерн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
19
20
Янг Бойз
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
42% (13)
10% (3)
Люцерн
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
39
16
20 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
8
21%
0
0%
1-15
4
10%
3
19%
16-30
8
21%
3
19%
31-45
6
15%
2
13%
46-60
6
15%
4
25%
61-75
7
18%
4
25%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
1
4%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
1
10%
10
40%
61-75
2
20%
5
20%
76-90
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
5
24%
3
14%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
25%
4
24%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
60
37
31 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
13
22%
3
8%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
12
20%
4
11%
31-45
8
13%
5
14%
46-60
9
15%
8
22%
61-75
12
20%
9
24%
76-90
Пропущено
30
42
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 23
7
23%
7
17%
1-15
4
13%
2
5%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
2
7%
5
12%
46-60
5
17%
14
33%
61-75
7
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1
Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
11 раз 73%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 10%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
15 раз 48%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
96
88
87
214
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
511
213
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
256
1417
1021
1120
328
625
427
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|32
|18
|8
|6
|64 - 31
|62
|2.
|32
|17
|5
|10
|59 - 44
|56
|3.
|32
|15
|9
|8
|52 - 38
|54
|4.
|1:0
|32
|13
|10
|9
|54 - 54
|49
|5.
|32
|12
|12
|8
|44 - 34
|48
|6.
|32
|13
|8
|11
|52 - 44
|47
|7.
|2:3
|32
|12
|7
|13
|40 - 44
|43
|8.
|32
|10
|10
|12
|43 - 46
|40
|9.
|32
|11
|6
|15
|40 - 50
|39
|10.
|32
|10
|7
|15
|40 - 64
|37
|11.
|32
|8
|6
|18
|35 - 44
|30
|12.
|0:1
|32
|5
|8
|19
|33 - 63
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|16
|13
|2
|1
|43 - 11
|41
|2.
|17
|11
|3
|3
|38 - 22
|36
|3.
|16
|9
|4
|3
|31 - 18
|31
|4.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|27 - 22
|31
|5.
|16
|9
|4
|3
|28 - 25
|31
|6.
|2:3
|16
|9
|3
|4
|22 - 16
|30
|7.
|15
|7
|7
|1
|22 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|25 - 18
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 18
|21
|12.
|0:1
|17
|2
|6
|9
|16 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|2
|6
|34 - 27
|29
|2.
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|3.
|3:2
|16
|5
|6
|5
|21 - 20
|21
|4.
|17
|5
|5
|7
|22 - 21
|20
|5.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|27 - 32
|18
|6.
|16
|5
|2
|9
|19 - 30
|17
|7.
|16
|3
|5
|8
|18 - 28
|14
|8.
|2:3
|16
|3
|4
|9
|18 - 28
|13
|9.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 28
|11
|10.
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|11.
|16
|2
|3
|11
|12 - 26
|9
|12.
|16
|1
|3
|12
|12 - 39
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9