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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Янг Бойз
4:2
Конец матча
Люцерн
0'
0:1
3' Гол
Кадак Якуб
1:1
27' Гол
Ганвула Сильвер
1:2
33' Гол
Кадак Якуб
45' Желтая карточка
Аменда Орель
2:2
47' Гол
Элиа Мешак
3:2
49' Гол
Монтейро Джоэл
4:2
53' Гол
Монтейро Джоэл
74' Желтая карточка
Leny Meyer
83' Желтая карточка
Хаджам Жауэн
85' Желтая карточка
Дорн Пиус
89' Желтая карточка
Элиа Мешак
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Кадак Якуб
(Клиджэ Тибо)
27'
Ганвула Сильвер
(Элиа Мешак)
1:1
33'
1:2
Кадак Якуб
(Клиджэ Тибо)
45'
Аменда Орель
 
46'
Малес Дариан
Мугиша Джоэл
 
46'
Хаджам Жауэн
Перссон Ноа
 
47'
Элиа Мешак
2:2
49'
Монтейро Джоэл
(Лаупер Сандро)
3:2
53'
Монтейро Джоэл
(Лакоми Лукаш)
4:2
72'
 
Iwan Hegglin
Levin Winkler
72'
 
Lars Villiger
Грбич Адриан
72'
 
Ульрих Дарио
Severin Ottiger
74'
 
Leny Meyer
77'
Колли Эбрима
Монтейро Джоэл
 
77'
 
Майер Макс
Кадак Якуб
77'
 
Teddy Okou
Клиджэ Тибо
81'
Anel Husic
Лакоми Лукаш
 
83'
Хаджам Жауэн
 
85'
 
Дорн Пиус
86'
Янко Саиди
Блюм Левин
 
89'
Элиа Мешак
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 11
  • 11 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 292 Количество передач 358
  • 46 Владение мячом, % 54
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
19
Перссон
Ноа
32
Мугиша
Джоэл
30
Лаупер
Сандро
8
Лакоми
Лукаш
77
Монтейро
Джоэл
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
33
Leny
Meyer
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
29
Levin
Winkler
16
Кадак
Якуб
9
Грбич
Адриан
17
Клиджэ
Тибо
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

44 матча

86.4%
13.6%
38 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
28 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.9%
18.2%
15.9%
29 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

66 матчей

57.6%
24.2%
18.2%
38 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

42.4%
31.8%
25.8%
28 побед 21 ничья 17 побед

Второй тайм

43.9%
30.3%
25.8%
29 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
6:1
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

81
60

Голов в среднем за матч

2.53
1.76

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

140
96

Голов в среднем за матч

2.12
1.45

Тотал матчей

2.5
59
Больше 89%
Меньше 11%
7
46
Больше 70%
Меньше 30%
20
31
Больше 47%
Меньше 53%
35
19
Больше 29%
Меньше 71%
47
9
Больше 14%
Меньше 86%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
60

Среднее время на гол

42
61

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 11 0.34
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.28
Элиа Мешак 8 0.25
Иттен Седрик 7 (1) 0.22
Ганвула Сильвер 7 (1) 0.22
Угринич Филип 4 0.13
Колли Эбрима 3 0.09
Малес Дариан 3 0.09
Бенито Лорис 2 0.06
Мугиша Джоэл 2 0.06
Ррудхани Донат 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Лакоми Лукаш 1 0.03
Лаупер Сандро 1 0.03
Ридер Фабиан 1 0.03
Лустенбергер Фабиан 1 0.03
Хаджам Жауэн 1 0.03
Блюм Левин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Янко Саиди 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Перссон Ноа 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 6 0.19
Яшари Ардон 5 0.16
Майер Макс 5 (3) 0.16
Дорн Пиус 4 0.13
Шадер Софьян 4 0.13
Кадак Якуб 4 (1) 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.09
Teddy Okou 2 0.06
Грбич Адриан 2 (1) 0.06
Severin Ottiger 2 0.06
Симани Денис 1 0.03
Абубакар-Анкра Асума 1 0.03
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 12 0
Аменда Орель 5 0
Янко Саиди 3 1
Угринич Филип 4 0
Ниассе Шейх 4 0
Блюм Левин 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Монтейро Джоэл 3 0
Малес Дариан 3 0
Хаджам Жауэн 3 0
Лустенбергер Фабиан 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Перссон Ноа 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Колли Эбрима 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Чайва Мигель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 7 2
Фрыдек Мартин 7 0
Симани Денис 6 0
Severin Ottiger 4 1
Дорн Пиус 5 0
Кадак Якуб 5 0
Luca Jaquez 5 0
Хаас Николас 4 0
Яшари Ардон 4 0
Майер Макс 3 0
Ульрих Дарио 3 0
Бека Исмаил 3 0
Клиджэ Тибо 3 0
Leny Meyer 3 0
Грбич Адриан 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Lars Villiger 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Pascal Loretz 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
25% (4)
0% (0)
Люцерн
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

1
13
Янг Бойз
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Люцерн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

19
20
Янг Бойз
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
41% (13)
9% (3)
Люцерн
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

20
33

Голы по времени матча

Забито

43
18
21 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
8
19%
1
6%
1-15
5
12%
3
17%
16-30
8
19%
4
22%
31-45
9
21%
2
11%
46-60
6
14%
4
22%
61-75
7
16%
4
22%
76-90

Пропущено

12
29
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
25%
3
10%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
1
8%
7
24%
46-60
1
8%
10
34%
61-75
2
17%
5
17%
76-90

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
5
24%
3
14%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
25%
4
24%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
4
20%
4
24%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

64
39
32 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
13
20%
4
10%
1-15
7
11%
8
21%
16-30
12
19%
5
13%
31-45
11
17%
5
13%
46-60
9
14%
8
21%
61-75
12
19%
9
23%
76-90

Пропущено

32
46
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
8
25%
7
15%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
6
19%
4
9%
31-45
2
6%
8
17%
46-60
5
16%
14
30%
61-75
7
22%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Ивердон - Янг Бойз 0:0 Лозанна - Янг Бойз 2:0
Янг Бойз - Базель 5:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Виби 7:1 Янг Бойз - Серветт 0:1 Спортинг Л - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2
Люцерн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1
Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Люцерн - Лугано 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Люцерн - Цюрих 0:1 Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1 Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
1 раз 3%
1
15 раз 47%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
9
7
2.5
2
14
6
10
3.5
4
12
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
26
6
15
17
1.5
11
21
12
20
2.5
3
29
7
25
3.5
4
28
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 32 15 9 8 52 - 38 54
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
10.
Ивердон
 32 10 7 15 40 - 64 37
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 32 5 8 19 33 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Аменда Орель получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Thibault Klidje сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Кадак Якуб бьет в цель!
    • 27'
      Элиа Мешак сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Ганвула Сильвер бьет в цель!
    • 3'
      Thibault Klidje сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Кадак Якуб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 4:2 Люцерн онлайн

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