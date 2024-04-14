Тур: 3. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
15'
16'
1:0
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Юргорден
Сириус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.5
1.77
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1.3
Среднее время на гол
78
69
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.57
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
57
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.67
|Нгуэн Токмак
|2
|0.67
|Samuel Holm
|1
|0.33
|Lucas Bergvall
|1
|0.33
|Тенхо Миро
|1
|0.33
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.33
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|1
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.33
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1
Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2
Сириус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1
Результаты матчей
Юргорден
Сириус
Точный счет
3:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|АИК
|Модесто Руй
|2 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|2
|Хеккен
|Лаюни Амор
|2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|2