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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: .
Юргорден
1:0
Второй тайм: 58'
Сириус
0'
15' Желтая карточка
Перссон Хоаким
1:0
16' Гол
Samuel Holm
37' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас

Ход матча

15'
 
Перссон Хоаким
16'
Samuel Holm
1:0
37'
Гулликсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Сириус
1.74
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5.36
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8.43
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Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
14
Сабович
Бесард
15
Фаллениус
Оскар
21
Lucas
Bergvall
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
7
Перссон
Хоаким
9
Салех
Юсеф
Юргорден
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Сириус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:4
А
0:0
ТМК
0:1
А
0:1
ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

2.5
1.77

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1.3

Среднее время на гол

78
69

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.74
1.57

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
57

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.67
Нгуэн Токмак 2 0.67
Samuel Holm 1 0.33
Lucas Bergvall 1 0.33
Тенхо Миро 1 0.33
Гулликсен Тобиас 1 0.33
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 1
Миллескуг Ноэль 1 0.33
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1
Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2
Сириус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1

Результаты матчей

Юргорден
Сириус

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Юргорден
 1:0 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
4.
Сириус
 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
13.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Юргорден
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сириус
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Сириус Перссон Хоаким 2
Хеккен Лаюни Амор 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Гулликсен Тобиас получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Г О О О О Л - Samuel Leach Holm бьет в цель!
  • 15'
    Перссон Хоаким получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
Сириус
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