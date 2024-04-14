Тур: 3. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 19486
0'
15' Желтая карточкаПерссон Хоаким
1:0
16' ГолSamuel Holm
37' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
2:0
72' ГолХуммет Денис
83' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
86' Желтая карточкаСьогрелл Херман
87' Желтая карточкаВикхейм Густав
90'+7
Ход матча
15'
16'
1:0
37'
72'
2:0
83'
86'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Юргорден
Сириус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
2.5
1.77
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1.3
Среднее время на гол
78
69
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.74
1.57
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
57
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.67
|Нгуэн Токмак
|2
|0.67
|Samuel Holm
|1
|0.33
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.33
|Lucas Bergvall
|1
|0.33
|Хуммет Денис
|1
|0.33
|Тенхо Миро
|1
|0.33
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|1
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.33
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Викхейм Густав
|1
|0
|Сабович Бесард
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Юргорден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1
Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2
Сириус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1
Результаты матчей
Юргорден
Сириус
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|3 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|АИК
|Модесто Руй
|2 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|2 (1)
|Юргорден
|Даниэльссон Маркус
|2 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|2
|Хеккен
|Лаюни Амор
|2
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|2