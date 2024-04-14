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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:0
Второй тайм: 57'
Винтертур
0'
28' Красная карточка
Sahmkou Camara
43' Желтая карточка
Adrian Gantenbein

Ход матча

28'
Sahmkou Camara
 
43'
 
Adrian Gantenbein
46'
 
Буркарт Нишан
Adrian Gantenbein

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Винтертур
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Все Коэффициенты
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
27
Гассама
Ламин
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
6
Randy
Schneider
4
Стильхарт
Базиль
19
Adrian
Gantenbein
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.86

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.25
Гарби Исмаэль 6 0.19
Mergim Qarri 3 0.09
Liridon Mulaj 3 0.09
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.25
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Туркес Алдин 6 (1) 0.19
Буркарт Нишан 6 (1) 0.19
Samuel Ballet 5 0.16
Randy Schneider 4 0.13
Adrian Gantenbein 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Домашкан Виталий 2 0
Байар Ромен 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
17
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Винтертур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

11
23
Стад Лозанна-Уши
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Винтертур
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
42% (13)
42% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

23
40

Голы по времени матча

Забито

16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
0
0%
6
23%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
4
25%
1
4%
61-75
5
31%
9
35%
76-90

Пропущено

34
32
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 12
5
15%
6
19%
1-15
7
21%
3
9%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
4
12%
6
19%
46-60
5
15%
1
3%
61-75
9
26%
11
34%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
18%
10
37%
61-75
4
24%
9
33%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
4
18%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
29%
5
23%
76-90

Забито

33
53
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 34
9 Забивали первыми 18
9 Не забивали 2
3
9%
7
13%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
7
21%
8
15%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
7
21%
11
21%
61-75
9
27%
18
34%
76-90

Пропущено

62
54
29 В 1-м тайме 24
33 Во 2-м тайме 30
22 Пропускали первыми 11
30 Не пропускали 24
9
15%
10
19%
1-15
10
16%
6
11%
16-30
10
16%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
9
15%
6
11%
61-75
17
27%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Винтертур
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
2
14 раз 45%
1
11 раз 35%
3
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
8
7
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
29
2
9
22
1.5
18
13
2
29
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:2 32 18 8 6 64 - 31 62
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 32 15 9 8 52 - 38 54
4.
Винтертур
 1:0 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 2:3 32 12 7 13 40 - 44 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
10.
Ивердон
 32 10 7 15 40 - 64 37
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 32 5 8 19 33 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 3:2 16 13 2 1 43 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 1:0 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 2:3 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 3:2 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 1:0 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 2:3 16 3 4 9 18 - 28 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 0:1 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Г О О О О Л - Лтайеф Сайфалла бьет в цель!
  • 46'
    Adrian Gantenbein уходит с поля. Буркарт Нишан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Adrian Gantenbein получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Sahmkou Camara увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 28'
    УДАЛЕНИЕ! - Sahmkou Camara увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стад Лозанна-Уши
Ничья
Винтертур
6.90
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7.90
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2.08
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Стад Лозанна-Уши
Винтертур
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