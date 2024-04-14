Тур: 32. Стадион: Центер спортиф де Виды.
0:1
Конец матча
0'
28' Красная карточкаSahmkou Camara
44' Желтая карточкаAdrian Gantenbein
0:1
68' ГолТуркес Алдин
90'+4
Ход матча
28'
68'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 8
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 389
-
52 Владение мячом, % 48
74
Вашу
Жереми
28
Махмуд
Элиес
24
Акичи
Огу
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Mergim Qarri
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
История личных встреч
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.86
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.75
Среднее время на гол
70
51
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.47
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|8 (2)
|0.25
|Гарби Исмаэль
|6
|0.19
|Mergim Qarri
|3
|0.09
|Liridon Mulaj
|3
|0.09
|Махмуд Элиес
|2
|0.06
|Данхо Флориан
|2
|0.06
|Домашкан Виталий
|2 (1)
|0.06
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.03
|Lucas Pos
|1
|0.03
|Mischa Eberhard
|1
|0.03
|Giovani Bamba
|1
|0.03
|Диаките Ибрахим
|1
|0.03
|Sahmkou Camara
|1
|0.03
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.25
|Туркес Алдин
|7 (1)
|0.22
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.19
|Буркарт Нишан
|6 (1)
|0.19
|Samuel Ballet
|5
|0.16
|Randy Schneider
|4
|0.13
|Adrian Gantenbein
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3
|0.09
|Дзуффи Лука
|2
|0.06
|Шеттин Тобиас
|2
|0.06
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.03
|Loic Luthi
|1
|0.03
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Карточки
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|9
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Махмуд Элиес
|5
|1
|Sahmkou Camara
|5
|1
|Данхо Флориан
|3
|2
|Кадима Райан
|5
|0
|Али Мохамед Абдалла
|5
|0
|Valon Hamdiju
|5
|0
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Уэдраого Дилан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Айдини Альбан
|3
|0
|Домашкан Виталий
|2
|0
|Байар Ромен
|2
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Вашу Жереми
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Randy Schneider
|5
|1
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Лтайеф Сайфалла
|6
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Арнольд Ремо
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
17
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Винтертур
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
11
23
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Винтертур
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
23
40
Голы по времени матча
Забито
16
27
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
0
0%
6
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
5
31%
9
33%
76-90
Пропущено
35
32
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
5
14%
6
19%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
9
26%
11
34%
76-90
Забито
17
27
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
18%
10
37%
61-75
4
24%
9
33%
76-90
Пропущено
28
22
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
4
18%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
29%
5
23%
76-90
Забито
33
54
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 19
10 Не забивали 2
3
9%
7
13%
1-15
4
12%
4
7%
16-30
7
21%
8
15%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
7
21%
12
22%
61-75
9
27%
18
33%
76-90
Пропущено
63
54
29 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 24
9
14%
10
19%
1-15
10
16%
6
11%
16-30
10
16%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
10
16%
6
11%
61-75
17
27%
16
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Винтертур
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0
Результаты матчей
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
2
14 раз 44%
1
12 раз 38%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стад Лозанна-Уши
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
151
413
106
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
151
510
88
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
302
923
1814
230
428
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|13 (2)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|12 (2)
|Янг Бойз
|Монтейро Джоэл
|11 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|10 (3)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 10
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|12
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 7
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9