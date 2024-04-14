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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:1
Конец матча
Винтертур
0'
28' Красная карточка
Sahmkou Camara
44' Желтая карточка
Adrian Gantenbein
0:1
68' Гол
Туркес Алдин
90'+4

Ход матча

28'
Sahmkou Camara
 
44'
 
Adrian Gantenbein
46'
 
Буркарт Нишан
Adrian Gantenbein
64'
Диаките Ибрахим
Гассама Ламин
 
67'
 
Туркес Алдин
Бароан Антуан
68'
0:1
Туркес Алдин
(Стильхарт Базиль)
78'
Valon Hamdiju
Байар Ромен
 
78'
Домашкан Виталий
Айдини Альбан
 
82'
 
Thibault Corbaz
Ди Джусто Маттео
83'
Mergim Qarri
Махмуд Элиес
 
84'
Giovani Bamba
Акичи Огу
 
90'
 
Кьяппетта Кармине
Лтайеф Сайфалла
90'
 
Дуррер Адриан
Randy Schneider

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 8
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 426 Количество передач 389
  • 52 Владение мячом, % 48
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
49
Sahmkou
Camara
27
Гассама
Ламин
29
Али
Мохамед
Абдалла
28
Махмуд
Элиес
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
17
Айдини
Альбан
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
21
Loic
Luthi
18
Диаби
Сулейман
6
Randy
Schneider
4
Стильхарт
Базиль
19
Adrian
Gantenbein
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
28
Бароан
Антуан
Стад Лозанна-Уши
5-4-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:3
С
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.86

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.75

Среднее время на гол

70
51

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.47
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 8 (2) 0.25
Гарби Исмаэль 6 0.19
Mergim Qarri 3 0.09
Liridon Mulaj 3 0.09
Махмуд Элиес 2 0.06
Данхо Флориан 2 0.06
Домашкан Виталий 2 (1) 0.06
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.03
Lucas Pos 1 0.03
Mischa Eberhard 1 0.03
Giovani Bamba 1 0.03
Диаките Ибрахим 1 0.03
Sahmkou Camara 1 0.03
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.25
Туркес Алдин 7 (1) 0.22
Ди Джусто Маттео 6 0.19
Буркарт Нишан 6 (1) 0.19
Samuel Ballet 5 0.16
Randy Schneider 4 0.13
Adrian Gantenbein 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 0.09
Дзуффи Лука 2 0.06
Шеттин Тобиас 2 0.06
Буэсс Роман 2 (1) 0.06
Арнольд Ремо 1 0.03
Loic Luthi 1 0.03
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 9 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Махмуд Элиес 5 1
Sahmkou Camara 5 1
Данхо Флориан 3 2
Кадима Райан 5 0
Али Мохамед Абдалла 5 0
Valon Hamdiju 5 0
Гарби Исмаэль 3 1
Уэдраого Дилан 4 0
Lucas Pos 4 0
Обексер Линус 3 0
Айдини Альбан 3 0
Домашкан Виталий 2 0
Байар Ромен 2 0
Liridon Mulaj 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Диаките Ибрахим 0 1
Гассама Ламин 1 0
Вашу Жереми 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Randy Schneider 5 1
Стильхарт Базиль 6 0
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Лтайеф Сайфалла 6 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Арнольд Ремо 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Туркес Алдин 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Келлер Марвин 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Винтертур
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
17
Стад Лозанна-Уши
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Винтертур
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

11
23
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Винтертур
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

23
40

Голы по времени матча

Забито

16
27
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
0
0%
6
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
5
31%
9
33%
76-90

Пропущено

35
32
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 12
5
14%
6
19%
1-15
7
20%
3
9%
16-30
4
11%
5
16%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
9
26%
11
34%
76-90

Забито

17
27
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 17
3
18%
1
4%
1-15
4
24%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
3
18%
10
37%
61-75
4
24%
9
33%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
4
18%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
29%
5
23%
76-90

Забито

33
54
14 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 35
9 Забивали первыми 19
10 Не забивали 2
3
9%
7
13%
1-15
4
12%
4
7%
16-30
7
21%
8
15%
31-45
3
9%
5
9%
46-60
7
21%
12
22%
61-75
9
27%
18
33%
76-90

Пропущено

63
54
29 В 1-м тайме 24
34 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 11
31 Не пропускали 24
9
14%
10
19%
1-15
10
16%
6
11%
16-30
10
16%
8
15%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
10
16%
6
11%
61-75
17
27%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Базель 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Лугано 1:3 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 2:2
Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2
Винтертур
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Винтертур - Лугано 2:2 Цюрих - Винтертур 0:0 Винтертур - Серветт 1:0 Базель - Винтертур 1:1
Винтертур - Грасcхоппер 2:0 Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
2
14 раз 44%
1
12 раз 38%
3
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
1
4
13
1.5
10
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
10
1.5
8
8
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
30
2
9
23
1.5
18
14
2
30
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 18 8 6 65 - 31 62
2.
Лугано
 32 17 5 10 59 - 44 56
3.
Серветт
 32 15 9 8 52 - 38 54
4.
Винтертур
 32 13 10 9 54 - 54 49
5.
Цюрих
 32 12 12 8 44 - 34 48
6.
Санкт-Галлен
 32 13 8 11 52 - 44 47
7.
Люцерн
 32 12 7 13 40 - 45 43
8.
Лозанна
 32 10 10 12 43 - 46 40
9.
Базель
 32 11 6 15 40 - 50 39
10.
Ивердон
 32 10 7 15 40 - 64 37
11.
Грасcхоппер
 32 8 6 18 35 - 44 30
12.
Стад Лозанна-Уши
 32 5 8 19 33 - 63 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 2 1 44 - 11 41
2.
Санкт-Галлен
 17 11 3 3 38 - 22 36
3.
Серветт
 16 9 4 3 31 - 18 31
4.
Винтертур
 16 9 4 3 27 - 22 31
5.
Ивердон
 16 9 4 3 28 - 25 31
6.
Люцерн
 16 9 3 4 22 - 16 30
7.
Цюрих
 15 7 7 1 22 - 13 28
8.
Лугано
 15 8 3 4 25 - 17 27
9.
Лозанна
 16 7 5 4 25 - 18 26
10.
Базель
 16 6 4 6 21 - 20 22
11.
Грасcхоппер
 16 6 3 7 23 - 18 21
12.
Стад Лозанна-Уши
 17 2 6 9 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 2 6 34 - 27 29
2.
Серветт
 16 6 5 5 21 - 20 23
3.
Янг Бойз
 16 5 6 5 21 - 20 21
4.
Цюрих
 17 5 5 7 22 - 21 20
5.
Винтертур
 16 4 6 6 27 - 32 18
6.
Базель
 16 5 2 9 19 - 30 17
7.
Лозанна
 16 3 5 8 18 - 28 14
8.
Люцерн
 16 3 4 9 18 - 29 13
9.
Стад Лозанна-Уши
 15 3 2 10 17 - 28 11
10.
Санкт-Галлен
 15 2 5 8 14 - 22 11
11.
Грасcхоппер
 16 2 3 11 12 - 26 9
12.
Ивердон
 16 1 3 12 12 - 39 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 13 (2)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 12 (2)
Янг Бойз Монтейро Джоэл 11 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 10 (3)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 10
Янг Бойз Али Мохамед 12
Люцерн Белоко Стефан 2 7
Лозанна Дюссенн Ноэ 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Adrian Gantenbein получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Sahmkou Camara увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Sahmkou Camara увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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