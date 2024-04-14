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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Русенборг
1:0
Первый тайм: 45'
Хам-Кам
0'
1:0
16' Гол
Сельнес Оле
38' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
41' Желтая карточка
John Olav Norheim

Ход матча

16'
Сельнес Оле
(Рейтан Эрленд Даль)
1:0
38'
 
Tore Andre Soeraas
41'
 
John Olav Norheim

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хам-Кам
3.80
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5.70
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5.50
Все Коэффициенты
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
7
Хенриксен
Маркус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
11
Tore
Andre
Soeraas
19
Куртович
Виллиам
17
Эдегор
Никлас
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
Русенборг
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельнес Оле 1 0.33
Фредериксен Эмиль 1 0.33
Сэтер Оле Кристиан 1 0.33
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.33
Tore Andre Soeraas 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Хам-Кам

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Хам-Кам
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тромсё
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Русенборг
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Хам-Кам
3.80
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5.70
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