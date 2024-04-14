Тур: 3. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
1:0
16' ГолСельнес Оле
38' Желтая карточкаTore Andre Soeraas
41' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Русенборг
Хам-Кам
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельнес Оле
|1
|0.33
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.33
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0.33
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мава Мозес
|1
|0.33
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Эдегор Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0
Результаты матчей
Русенборг
Хам-Кам
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2
|Мольде
|Хагельскьер Андерс
|2
|Одд
|Рууд Эспен
|1