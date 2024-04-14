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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Русенборг
1:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
16' Гол
Сельнес Оле
38' Желтая карточка
Tore Andre Soeraas
41' Желтая карточка
John Olav Norheim
47' Желтая карточка
Немчик Томаш
80' Вторая желтая карточка
John Olav Norheim
87' Желтая карточка
Нипан Сверре Халсет
87' Желтая карточка
Марес Люк
90'+6

Ход матча

16'
Сельнес Оле
(Рейтан Эрленд Даль)
1:0
38'
 
Tore Andre Soeraas
41'
 
John Olav Norheim
46'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Эдегор Никлас
46'
 
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол
47'
Немчик Томаш
 
66'
Нельсон Джейден
Jesper Reitan-Sunde
 
66'
 
Gard Simenstad
Нилсен Снорре
75'
Садику Агон
Сэтер Оле Кристиан
 
75'
 
Кьяергор Оливер
Мава Мозес
80'
 
John Olav Norheim
85'
Брохолм Мариус
Фредериксен Эмиль
 
85'
Перейра Адриан
Йенссен Ульрик
 
87'
Нипан Сверре Халсет
 
87'
 
Марес Люк
89'
 
Йонссон Видар
Конгсро Вегар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 505 Количество передач 278
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
7
Хенриксен
Маркус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
45
Jesper
Reitan-Sunde
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
11
Tore
Andre
Soeraas
19
Куртович
Виллиам
17
Эдегор
Никлас
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
16
Киркеволд
Пол
Русенборг
4-3-3
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельнес Оле 1 0.33
Фредериксен Эмиль 1 0.33
Сэтер Оле Кристиан 1 0.33
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Нипан Сверре Халсет 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.33
Tore Andre Soeraas 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Марес Люк 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Эдегор Никлас 1 0

Результаты матчей

Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Русенборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хам-Кам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Русенборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хам-Кам
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0
Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Мольде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3 Русенборг - Стабек 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1
Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0

Результаты матчей

Русенборг
Хам-Кам

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Мольде Эриксен Кристиан I 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      John Olav Norheim из команды Хам-Кам получает желтую после опасной игры.
    • 38'
      Tore Andre Soeraas - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 16'
      Рейтан Эрленд Даль сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Сельнес Оле из команды Русенборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:0 Хам-Кам онлайн

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