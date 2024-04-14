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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Одд
1:1
Первый тайм: 45'
Саннефьёрд
0'
0:1
25' Гол
Fredrik Tobias Berglie
1:1
28' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen

Ход матча

25'
0:1
Fredrik Tobias Berglie
(Оттоссон Филип)
28'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Саннефьёрд
3.55
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3.82
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4.46
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
45
Nishimwe
Beltran
Mvuka
Одд
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Одд
Саннефьёрд

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

108.3%
25%
13 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
Э
3:2
Э
4:1
ТМК
2:1
К
4:1
Э
1:3
Э
0:1
ТМК
2:0
Э
0:0
Э
2:3
ТМК
0:0
Э
1:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:1
Э
5:0
ТМК
3:0
Э
1:0
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
4:3
Э
0:1

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.85
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.15

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миеттинен Тони 1 0.33
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.33
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.33
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Fredrik Tobias Berglie 1 0.5
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Овусу Соломон 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оттоссон Филип 1 0
Fredrik Tobias Berglie 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2
Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3
Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2

Результаты матчей

Одд
Саннефьёрд

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Одд
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Хам-Кам
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тромсё
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Русенборг
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Г О О О О О Л - Bork Classoenn Bang-Kittilsen из команды Одд легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
  • 25'
    Оттоссон Филип сделал результативную передачу.
  • 25'
    ГОООООЛ - Fredrik Tobias Berglie Саннефьёрд забивает ударом головой
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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