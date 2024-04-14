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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: .
Волеренга
1:1
Первый тайм: 45'
Стабек
0'
0:1
6' Гол
Bassekou Diabate
1:1
41' Гол
Рийкс Мис

Ход матча

6'
0:1
Bassekou Diabate
41'
Рийкс Мис
(Бьёрдаль Хенрик)
1:1
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Стабек
5.10
3.97
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5.85
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Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
18
Юклеред
Симен
29
Fidel
Brice
Ambina
15
Хаген
Элиас
11
Хоканс
Даниэль
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
9
Рийкс
Мис
1
Россбах
Сондре
15
Лиллеорен-Веум
Олав
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
27
William
Wendt
9
Bassekou
Diabate
7
Rasmus
Eggen
Vinge
Волеренга
4-2-3-1
Стабек
4-4-2

История личных встреч

Волеренга
Стабек

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

35 матчей

40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
37.1%
22.9%
14 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
ТМК
3:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ТМК
4:2
Э
4:2
Э
1:1
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
1:2
Э
2:0
Э
0:2
ТМК
0:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:1
КН
4:1
Э
6:2
Э
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.82
1.28

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.12

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

60
42

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

52
75

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 2 0.67
Странд Петтер 1 0.33
Бьёрдаль Хенрик 0 0
Юклеред Симен 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 2 0.67
William Wendt 1 0.33
Sebastian Olderheim 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 1 0
Fidel Brice Ambina 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 1 0
Кристенсен Магнус 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Волеренга
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0
Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2
Стабек
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1
Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1

Результаты матчей

Волеренга
Стабек

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Волеренга
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Левангер
 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Олесунн
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Ранхейм
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мосс
 2 1 0 1 3 - 5 3
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Рёуфосс
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Люн
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Санднес
 2 0 0 2 4 - 7 0
16.
ИК Старт
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мосс
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брюне
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Стабек
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Волеренга
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мьёндален
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Олесунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Санднес
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Эгерсунд
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Волеренга
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Стабек
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Рёуфосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Левангер
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ранхейм
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Люн
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 4 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 3
Санднес Хейланн Томми 2
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 2
Волеренга Хоканс Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Рёуфосс Йорген Велемарк 2
Мьёндален Alie Conteh 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Стабек
5.10
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