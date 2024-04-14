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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Мольде
1:0
Первый тайм: 45'
ФК Кристиансунн
0'
23' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
1:0
27' Гол
Хестад Эйрик

Ход матча

23'
 
Виллиамсен Макс
27'
Хестад Эйрик
(Линнес Мартин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
ФК Кристиансунн
1.35
9.90
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Гейе
Папе
Хабиб
37
Сивертсен
Оскар
Мольде
3-5-2
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Мольде
ФК Кристиансунн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
0:1
ТМК
0:4
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМК
0:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
3:2
ТМК
2:2
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Э
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
2ЙД
5:2
2ЙД
2:2
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.65
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хестад Эйрик 2 0.67
Эйкрем Магнус 1 0.33
Эриксен Кристиан I 1 0.33
Хагельскьер Андерс 1 0.33
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.33
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.33
Сивертсен Оскар 1 (1) 0.33
Ульвестад Дан Петер 1 0.33
Ruben Kristensen Alte 1 0.33
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Амундсен Исак 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5
Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2

Результаты матчей

Мольде
ФК Кристиансунн

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мольде
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Хам-Кам
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тромсё
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Русенборг
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
ФК Кристиансунн
1.35
9.90
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Где смотреть матч Мольде 1:0 ФК Кристиансунн онлайн

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ФК Кристиансунн
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