Тур: 3. Стадион: Акер. Главный судья: Сагги Рохит
2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаВиллиамсен Макс
1:0
27' ГолХестад Эйрик
2:0
56' ГолЭриксен Кристиан
60' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
85' Undefined phrase: football_event_Хестад Эйрик
90' Желтая карточкаВиллюмссон Бриньольфур Дарри
90'+7
Ход матча
23'
27'
1:0
56'
60'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мольде
ФК Кристиансунн
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.65
1.07
Среднее время на гол
54
84
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
1.79
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хестад Эйрик
|2
|0.67
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.67
|Эйкрем Магнус
|1
|0.33
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.33
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брусет Хейне
|1
|0.33
|Сивертсен Оскар
|1 (1)
|0.33
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.33
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.33
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5
Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2
Результаты матчей
Мольде
ФК Кристиансунн
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мольде
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|2