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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Мольде
2:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
23' Желтая карточка
Виллиамсен Макс
1:0
27' Гол
Хестад Эйрик
2:0
56' Гол
Эриксен Кристиан
60' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
85' Undefined phrase: football_event_
Хестад Эйрик
90' Желтая карточка
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'+7

Ход матча

23'
 
Виллиамсен Макс
27'
Хестад Эйрик
(Линнес Мартин)
1:0
56'
Эриксен Кристиан
(Стеневик Халлдор)
2:0
60'
 
Гейе Папе Хабиб
69'
 
Ньенету Франклин
Сивертсен Оскар
69'
 
Hilmir Mikaelsson
Брусет Хейне
70'
Нихейм Густав
Эйкрем Магнус
 
70'
Бакке Йохан
Брейвик Эмиль
 
71'
Ловик Матиас
Линнес Мартин
 
74'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Исаксен Йеспер
85'
Хестад Эйрик
 
90'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'
Alwande Roaldsoey
Нихейм Густав
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
18
Стеневик
Халлдор
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
26
Виллиамсен
Макс
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
23
Брусет
Хейне
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Гейе
Папе
Хабиб
37
Сивертсен
Оскар
Мольде
3-5-2
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Мольде
ФК Кристиансунн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
19%
38.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

52.9%
23.5%
23.6%
18 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
23.5%
26.5%
17 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
0:1
ТМК
0:4
Э
2:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМК
0:0
Э
2:2
Э
2:2
ТМС
4:2
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
3:2
ТМК
2:2
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
0:1
К
2:1
ТМК
2:3
Э
0:1
ТМК
1:1
ТМК
1:4
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
1:1
ТМС
5:0
2ЙД
5:2
2ЙД
2:2
ТМС
2:1
ТМС
3:4
ТМС
0:1
КН
2:1

Голы

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.65
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

1.79
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хестад Эйрик 2 0.67
Эриксен Кристиан I 2 0.67
Эйкрем Магнус 1 0.33
Хагельскьер Андерс 1 0.33
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.33
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брусет Хейне 1 0.33
Сивертсен Оскар 1 (1) 0.33
Ульвестад Дан Петер 1 0.33
Ruben Kristensen Alte 1 0.33
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Амундсен Исак 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 2 0
Ярл Себастиан 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5
Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Мольде 1:3
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 Скейд - ФК Кристиансунн 0:5 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2

Результаты матчей

Мольде
ФК Кристиансунн

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мольде
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Мольде Эриксен Кристиан I 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Линнес Мартин сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Хестад Эйрик забивает с правой ноги!
    • 23'
      Виллиамсен Макс получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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