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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Тромсё
0:1
Первый тайм: 45+'
Хёугесунн
0'
0:1
10' Гол
Sorry Diarra

Ход матча

10'
0:1
Sorry Diarra
(Эскесен Юлиус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
4.30
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4.20
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5.36
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Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Vetle
Skjaervik
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
16
Лейте
Бруно
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
24
Troy
Nyhammer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.77

Среднее время на гол

54
117

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

1.72
0.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
112

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 1
Vegard Oestraat Erlien 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 0.33
Sorry Diarra 1 0.33
Ismael Seone 1 0.33
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Антонсен Кент-Аре 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Sorry Diarra 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1

Результаты матчей

Тромсё
Хёугесунн

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 1:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Хам-Кам
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Русенборг
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1:0 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тромсё
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Русенборг
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Бранн Солтведт Йоахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Мольде Хагельскьер Андерс 2
Одд Рууд Эспен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Эскесен Юлиус сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О О О Л - Sory Diarra из команды Хёугесунн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хёугесунн
4.30
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Где смотреть матч Тромсё 0:1 Хёугесунн онлайн

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