Тур: 3. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.77
Среднее время на гол
54
117
Всего голов
43
20
Голов в среднем за матч
1.72
0.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
112
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|1
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|1
|0.33
|Sorry Diarra
|1
|0.33
|Ismael Seone
|1
|0.33
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1
Результаты матчей
Тромсё
Хёугесунн
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Бранн
|Солтведт Йоахим
|2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2
|Мольде
|Хагельскьер Андерс
|2
|Одд
|Рууд Эспен
|1