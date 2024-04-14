Тур: 3. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Mohammad Aslam
0'
0:1
10' ГолSorry Diarra
64' Желтая карточкаТунекти Себастьян
70' Желтая карточкаЛюдвикссон Антон
71' Желтая карточкаЛейте Бруно
76' Желтая карточкаНорхейм Рунар
81' Желтая карточкаMikkel Hope
87' Желтая карточкаВинтер Феликс
90' Желтая карточкаClaus Niyukuri
90'+9
Ход матча
10'
0:1
70'
71'
76'
81'
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
549 Количество передач 548
-
50 Владение мячом, % 50
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тромсё
Хёугесунн
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
25 матчей
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.77
Среднее время на гол
54
117
Всего голов
43
20
Голов в среднем за матч
1.72
0.8
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
112
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|1
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|1
|0.33
|Sorry Diarra
|1
|0.33
|Ismael Seone
|1
|0.33
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1
Результаты матчей
Тромсё
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|2