  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
Тромсё
0:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
0:1
10' Гол
Sorry Diarra
64' Желтая карточка
Тунекти Себастьян
70' Желтая карточка
Людвикссон Антон
71' Желтая карточка
Лейте Бруно
76' Желтая карточка
Норхейм Рунар
81' Желтая карточка
Mikkel Hope
87' Желтая карточка
Винтер Феликс
90' Желтая карточка
Claus Niyukuri
90'+9

Ход матча

10'
0:1
Sorry Diarra
(Эскесен Юлиус)
64'
 
Тунекти Себастьян
66'
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
 
66'
Markus Johnsgaard
Jakob Napoleon Romsaas
 
67'
Винтер Феликс
Опсал Сакариас
 
68'
 
Hlynur Karlsson
Troy Nyhammer
70'
 
Людвикссон Антон
71'
 
Лейте Бруно
76'
Норхейм Рунар
 
77'
 
Sander Innvaer
Лейте Бруно
81'
 
Mikkel Hope
87'
Винтер Феликс
 
90'
Кьелсруд Вик Исак
Нордас Лассе
 
90'
Jens Hjertoe-Dahl
Псише Кристоф
 
90'
 
Oscar Krusnell
Тунекти Себастьян
90'
 
Claus Niyukuri

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 549 Количество передач 548
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хаугор
Якоб
4
Vetle
Skjaervik
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
6
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
16
Лейте
Бруно
13
Людвикссон
Антон
21
Эскесен
Юлиус
24
Troy
Nyhammer
29
Sorry
Diarra
11
Тунекти
Себастьян
Тромсё
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Хёугесунн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

25 матчей

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
56%
20%
6 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0

Голы

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.77

Среднее время на гол

54
117

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

1.72
0.8

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
112

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 1
Vegard Oestraat Erlien 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 1 0.33
Sorry Diarra 1 0.33
Ismael Seone 1 0.33
Эскесен Юлиус 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Антонсен Кент-Аре 1 0
Винтер Феликс 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Sorry Diarra 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хёугесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1
Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1
Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1

Результаты матчей

Тромсё
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Лиллестрём
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Мольде Эриксен Кристиан I 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Тунекти Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Эскесен Юлиус сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О О О Л - Sory Diarra из команды Хёугесунн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 0:1 Хёугесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный