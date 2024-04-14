Тур: 3. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:3
Второй тайм: 76'
0'
0:1
11' ГолЗугеля Нино
19' Желтая карточкаХёуге Йенс
48' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
0:2
55' ГолБерг Патрик
0:3
59' ГолГрёнбек Альберт
Ход матча
11'
0:1
19'
48'
55'
0:2
59'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
219 Количество передач 300
-
42 Владение мячом, % 58
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Будё/Глимт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.75
1.46
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.56
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|2
|0.67
|Гарнас Эспен
|1
|0.33
|Китолано Эрик
|1
|0.33
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|1
|0.33
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.33
|Салтнес Ульрик
|1
|0.33
|Берг Патрик
|1
|0.33
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.33
|Грёнбек Альберт
|1
|0.33
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Будё/Глимт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5
Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2 Стабек - Будё/Глимт 0:4
Результаты матчей
Лиллестрём
Будё/Глимт
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Тромсё
|Нордас Лассе
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2