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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 8344 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Лиллестрём
0:5
Конец матча
Будё/Глимт
0'
0:1
11' Гол
Зугеля Нино
19' Желтая карточка
Хёуге Йенс
48' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
0:2
55' Гол
Берг Патрик
0:3
59' Гол
Грёнбек Альберт
76' Желтая карточка
Берг Патрик
0:4
76' Гол
Эвьен Хэкон
0:5
82' Гол
Хог Каспер Ваарст
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Зугеля Нино
(Гундерсен Йостейн)
19'
 
Хёуге Йенс
48'
 
Эвьен Хэкон
55'
0:2
Берг Патрик
59'
0:3
Грёнбек Альберт
(Миккельсен Эугуст)
62'
Антонио Владимиро
Скогволд Хенрик
 
62'
August Karlin
Китолано Эрик
 
68'
 
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
74'
 
Вембангомо Брис
Сьоволд Фредрик
75'
 
Сёрли Сондре
Зугеля Нино
76'
 
Берг Патрик
76'
0:4
Эвьен Хэкон
(Сёрли Сондре)
77'
Тённесен Кристоффер
Росет Мартин-Уве
 
77'
Сефери Ураник
Ибрахимай Илльдрен
 
82'
0:5
Хог Каспер Ваарст
83'
 
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
83'
 
Бьортуфт Один Лурас
Мо Бреде

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 471 Количество передач 597
  • 44 Владение мячом, % 56
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
Лиллестрём
4-3-3
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Будё/Глимт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:2
К
1:0
Э
1:4
Э
1:1
К
4:1
Э
2:0
Э
0:1
ТМК
1:4
Э
0:0
Э
4:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
0:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
1:2
КН
0:4
Э
2:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.46

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.56
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 2 0.67
Гарнас Эспен 1 0.33
Китолано Эрик 1 0.33
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 1 0.33
Миккельсен Эугуст 1 0.33
Салтнес Ульрик 1 0.33
Берг Патрик 1 0.33
Эвьен Хэкон 1 0.33
Хог Каспер Ваарст 1 0.33
Бьоркан Фредерик 1 0.33
Грёнбек Альберт 1 0.33
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 2 0
Берг Патрик 1 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Лиллестрём
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Лиллестрём
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Будё/Глимт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1
Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5
Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё/Глимт 1:2 Стабек - Будё/Глимт 0:4

Результаты матчей

Лиллестрём
Будё/Глимт

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Мольде
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Стрёмсгодсет
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Мольде Эриксен Кристиан I 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Тромсё Нордас Лассе 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Грёнбек Альберт забивает с правой ноги!
    • 55'
      Г О О О О Л - Берг Патрик из команды Будё/Глимт правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 48'
      Эвьен Хэкон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Хёуге Йенс получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Гундерсен Йостейн сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Зугеля Нино забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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