Тур: 14.
0'
20' Желтая карточкаSergio Quiroga
33' Красная карточкаSergio Quiroga
0:1
41' ГолJuan Saborido
Ход матча
20'
33'
41'
0:1
57'
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Сармьенто
Платенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.57
Среднее время на гол
72
157
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.14
0.25
Среднее время на гол
78
360
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
198
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.14
|Gabriel Diaz
|1
|0.07
|Маури Хосе
|1
|0.07
|Sergio Quiroga
|1
|0.07
|Joaquin Gho
|1
|0.07
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Годой Фернандо
|1
|0.07
|Agustin Molina
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|5 (1)
|0.36
|Gabriel Hachen
|2
|0.14
|Ronaldo Martinez
|1
|0.07
|Juan Saborido
|1
|0.07
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|5
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Маури Хосе
|4
|0
|Sergio Quiroga
|2
|1
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Franco Paredes
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
3
17%
4
29%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Результаты матчей
Сармьенто
Платенсе
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
67
211
211
112
112
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|16 - 5
|29
|2.
|13
|7
|3
|3
|17 - 8
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|4.
|13
|6
|5
|2
|16 - 13
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|13 - 14
|21
|8.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|9.
|1:0
|14
|4
|6
|4
|10 - 14
|18
|10.
|13
|3
|6
|4
|10 - 14
|15
|11.
|13
|3
|5
|5
|19 - 17
|14
|12.
|13
|2
|4
|7
|10 - 20
|10
|13.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|9 - 19
|9
|14.
|14
|1
|2
|11
|7 - 25
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|12 - 2
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|7.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 9
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 2
|15
|2.
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|10.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|11.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6