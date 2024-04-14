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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 14.
Сармьенто
0:1
Конец матча
Платенсе
0'
20' Желтая карточка
Sergio Quiroga
33' Красная карточка
Sergio Quiroga
0:1
41' Гол
Juan Saborido
57' Желтая карточка
Tomas Guiacobini
67' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
72' Желтая карточка
Elias Sebastian Lopez
90' Желтая карточка
Juan Saborido
90' Желтая карточка
Juan Guasone
90'+6
22
Fernando
Monetti
27
Emanuel
Hernandez
2
Инсаурральде
Хуан
16
Juan
Guasone
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
11
Manuel
Monaco
6
Годой
Фернандо
28
Joaquin
Gho
10
Sergio
Quiroga
18
Моралес
Иван
31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
25
Juan
Saborido
18
Sasha
Marcich
19
Facundo
Russo
5
Carlos
Villalba
8
Fernando
Juarez
III
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
Сармьенто
5-4-1
Платенсе
5-4-1

История личных встреч

Сармьенто
Платенсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:1
ПБ
3:1
ПБМ
1:0
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.57

Среднее время на гол

72
157

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.14
0.25

Среднее время на гол

78
360

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
198

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 2 0.14
Gabriel Diaz 1 0.07
Маури Хосе 1 0.07
Sergio Quiroga 1 0.07
Joaquin Gho 1 0.07
Инсаурральде Хуан 1 0.07
Годой Фернандо 1 0.07
Agustin Molina 1 0.07
Феррейра Факундо 0 0
Моралес Иван 0 0
Yair Arismendi 0 0
Manuel Monaco 0 0
Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Pellegrino 5 (1) 0.36
Gabriel Hachen 2 0.14
Ronaldo Martinez 1 0.07
Juan Saborido 1 0.07

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 5 0
Diego Calcaterra 5 0
Маури Хосе 4 0
Sergio Quiroga 2 1
Gabriel Diaz 3 0
Годой Фернандо 2 0
Franco Paredes 2 0
Alfredo Amarilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Fernando Monetti 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Моралес Иван 1 0
David Gallardo 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Juan Guasone 1 0
Tomas Guiacobini 1 0
Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Gaston Suso 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Braian Rivero 3 0
Carlos Villalba 2 0
Juan Saborido 2 0
Mateo Pellegrino 2 0
Sasha Marcich 2 0
Raul Lozano 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Oscar Salomon 1 0
Leonel Picco 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
16%
4
29%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0

Результаты матчей

Сармьенто
Платенсе

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Барракас Сентраль
 13 7 4 2 17 - 12 25
3.
Ривер Плейт
 13 6 6 1 23 - 9 24
4.
Тальерес Кордоба
 13 6 5 2 22 - 14 23
5.
Индепендьенте Авельянеда
 13 6 4 3 12 - 8 22
6.
Велес Сарсфилд
 13 6 4 3 13 - 13 22
7.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 14 6 1 7 18 - 21 19
8.
Институто Кордоба
 13 5 2 6 17 - 14 17
9.
Уракан
 14 4 4 6 12 - 12 16
10.
Росарио Сентраль
 13 4 2 7 9 - 17 14
11.
Банфилд
 0:1 14 3 5 6 12 - 15 14
12.
Депортиво Риестра
 13 3 3 7 7 - 15 12
13.
Атлетико Тукуман
 14 1 7 6 8 - 23 10
14.
Индепендьенте Ривадавия
 13 2 2 9 13 - 24 8

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 13 9 2 2 16 - 5 29
2.
Эстудиантес Ла-Плата
 13 7 3 3 17 - 8 24
3.
Ланус
 13 7 2 4 19 - 12 23
4.
Дефенса и Хустисия
 13 6 5 2 16 - 13 23
5.
Бока Хуниорс
 13 6 4 3 19 - 12 22
6.
Расинг Авельянеда
 13 6 3 4 20 - 11 21
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 6 3 4 13 - 14 21
8.
Унион Санта-Фе
 14 5 5 4 16 - 14 20
9.
Платенсе
 14 4 6 4 10 - 14 18
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 13 3 6 4 10 - 14 15
11.
Бельграно
 13 3 5 5 19 - 17 14
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 13 2 4 7 10 - 20 10
13.
Сармьенто
 14 2 3 9 9 - 19 9
14.
Тигре
 14 1 2 11 7 - 25 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 7 4 3 0 15 - 5 15
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
Велес Сарсфилд
 7 4 2 1 8 - 4 14
5.
Барракас Сентраль
 7 4 2 1 11 - 8 14
6.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 7 4 1 2 11 - 8 13
7.
Уракан
 7 3 3 1 9 - 3 12
8.
Росарио Сентраль
 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Институто Кордоба
 7 2 2 3 8 - 8 8
11.
Атлетико Тукуман
 7 1 5 1 6 - 8 8
12.
Депортиво Риестра
 7 2 1 4 3 - 7 7
13.
Банфилд
 0:1 7 1 2 4 3 - 7 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 0 5 5 - 10 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла-Плата
 7 5 1 1 12 - 2 16
2.
Бока Хуниорс
 6 4 2 0 12 - 6 14
3.
Годой Крус
 7 4 2 1 7 - 3 14
4.
Дефенса и Хустисия
 6 3 2 1 8 - 7 11
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 3 2 2 5 - 5 11
6.
Расинг Авельянеда
 7 3 1 3 10 - 6 10
7.
Платенсе
 7 2 4 1 6 - 4 10
8.
Ланус
 6 2 2 2 8 - 7 8
9.
Унион Санта-Фе
 7 2 2 3 9 - 9 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 2 2 3 5 - 10 8
11.
Бельграно
 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 6 - 8 5
13.
Сармьенто
 7 1 1 5 6 - 9 4
14.
Тигре
 7 1 1 5 4 - 11 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 7 4 2 1 7 - 3 14
2.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 6 - 4 11
3.
Институто Кордоба
 6 3 0 3 9 - 6 9
4.
Ривер Плейт
 6 2 3 1 8 - 4 9
5.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
6.
Банфилд
 0:1 7 2 3 2 9 - 8 9
7.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 5 - 9 8
8.
Архентинос Хуниорс
 7 1 4 2 6 - 7 7
9.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 7 2 0 5 7 - 13 6
10.
Депортиво Риестра
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Индепендьенте Ривадавия
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Уракан
 7 1 1 5 3 - 9 4
13.
Росарио Сентраль
 8 1 1 6 4 - 14 4
14.
Атлетико Тукуман
 7 0 2 5 2 - 15 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Ланус
 7 5 0 2 11 - 5 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Унион Санта-Фе
 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Дефенса и Хустисия
 7 3 3 1 8 - 6 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 2 2 5 - 6 8
8.
Бельграно
 7 2 2 3 11 - 10 8
9.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 6 8
10.
Платенсе
 7 2 2 3 4 - 10 8
11.
Сармьенто
 7 1 2 4 3 - 10 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 7 1 2 4 4 - 12 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 0 4 2 5 - 9 4
14.
Тигре
 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 12
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 11 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 8
Ланус Боу Вальтер 6 (1)
Бельграно Пассерини Лукас 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 1 7
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 7
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Индепендьенте Авельянеда Joaquin Laso 6
Ньюэллс Олд Бойз Главинович Ян 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Juan Saborido бьет в цель!
    • 33'
      УДАЛЕНИЕ! - Серхио Кирога увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      Серхио Кирога получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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