Тур: 14.
0'
20' Желтая карточкаSergio Quiroga
33' Красная карточкаSergio Quiroga
0:1
41' ГолJuan Saborido
57' Желтая карточкаTomas Guiacobini
67' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
72' Желтая карточкаElias Sebastian Lopez
90' Желтая карточкаJuan Saborido
90' Желтая карточкаJuan Guasone
90'+6
Ход матча
20'
33'
41'
0:1
57'
90'
90'
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Orsi
История личных встреч
Сармьенто
Платенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.57
Среднее время на гол
72
157
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.14
0.25
Среднее время на гол
78
360
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
198
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.14
|Gabriel Diaz
|1
|0.07
|Маури Хосе
|1
|0.07
|Sergio Quiroga
|1
|0.07
|Joaquin Gho
|1
|0.07
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Годой Фернандо
|1
|0.07
|Agustin Molina
|1
|0.07
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Pellegrino
|5 (1)
|0.36
|Gabriel Hachen
|2
|0.14
|Ronaldo Martinez
|1
|0.07
|Juan Saborido
|1
|0.07
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Diego Calcaterra
|5
|0
|Маури Хосе
|4
|0
|Sergio Quiroga
|2
|1
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Franco Paredes
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|David Gallardo
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Tomas Guiacobini
|1
|0
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Gaston Suso
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Carlos Villalba
|2
|0
|Juan Saborido
|2
|0
|Mateo Pellegrino
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Платенсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
2
50%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
3
16%
4
29%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
3
16%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1
Платенсе
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2 Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0
Результаты матчей
Сармьенто
Платенсе
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
77
212
212
113
113
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|17 - 12
|25
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|22 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|12 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|13 - 13
|22
|7.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|18 - 21
|19
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 14
|17
|9.
|14
|4
|4
|6
|12 - 12
|16
|10.
|13
|4
|2
|7
|9 - 17
|14
|11.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|12 - 15
|14
|12.
|13
|3
|3
|7
|7 - 15
|12
|13.
|14
|1
|7
|6
|8 - 23
|10
|14.
|13
|2
|2
|9
|13 - 24
|8
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|7
|4
|3
|0
|15 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|5.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|8.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|3 - 7
|7
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|9.
|1:0
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|14.
|7
|0
|2
|5
|2 - 15
|2
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|12
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|11 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|8
|Ланус
|Боу Вальтер
|6 (1)
|Бельграно
|Пассерини Лукас
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|1 7
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|7
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Индепендьенте Авельянеда
|Joaquin Laso
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Главинович Ян
|6