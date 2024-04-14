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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Перерыв
Остин
0'
3' Желтая карточка
Острак Томаш
10' Желтая карточка
Касканте Хулио
37' Желтая карточка
Дуркин Кристофер

Ход матча

3'
Острак Томаш
 
10'
 
Касканте Хулио
37'
Дуркин Кристофер
 
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Сент-Луис Сити
Ничья
Остин
2.13
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3.57
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
13
Марканич
Энтони
8
Дуркин
Кристофер
7
Острак
Томаш
21
Альм
Расмус
19
Вассилев
Индиана
12
Помпеу
Селио
9
Клаусс
Жоао
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
33
Вольфф
Оуэн
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:2
М
6:3
М
2:3

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

6
2.5

Среднее время на гол

15
36

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

3.33
2.67

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
33

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адениран Сэмюэл 2 0.25
Помпеу Селио 2 0.25
Вассилев Индиана 1 0.13
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.13
Нильссон Йоаким 1 0.13
Яро Джошуа 1 0.13
Острак Томаш 1 0.13
Клаусс Жоао 1 (1) 0.13
Тотлэнд Томас 0 0
Марканич Энтони 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 2 (1) 0.25
Касканте Хулио 2 0.25
Рубио Диего 2 0.25
Гильерме дос Сантос 2 0.25
Галлахер Джон 1 0.13
Хеджес Мэтт 1 0.13
Обриан Хадер 1 0.13
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Колманич Жан 0 0
Вольфф Оуэн 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тотлэнд Томас 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Паркер Тим 3 0
Нильссон Йоаким 2 0
Острак Томаш 2 0
Марканич Энтони 2 0
Помпеу Селио 2 0
Альм Расмус 1 0
Блом Нджабуло 1 0
Вассилев Индиана 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0
Джексон Азиэл 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 4 0
Рубио Диего 2 0
Валенсия Йохан 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Стувер Брэд 1 0
Обриан Хадер 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
10
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2
Остин
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Остин

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 4 3 1 17 - 12 15
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 3 2 13 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 0:0 Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 8 1 6 1 11 - 11 9
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
4.
Коламбус Крю
 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 12 - 7 11
7.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Остин
 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2.
Коламбус Крю
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
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Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 37'
    Дуркин Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Касканте Хулио получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Томаш Острак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Остин
2.13
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3.57
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4.30
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