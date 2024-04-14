Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Перерыв
0'
3' Желтая карточкаОстрак Томаш
10' Желтая карточкаКасканте Хулио
37' Желтая карточкаДуркин Кристофер
Ход матча
3'
10'
37'
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
6
2.5
Среднее время на гол
15
36
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
3.33
2.67
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
33
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.25
|Помпеу Селио
|2
|0.25
|Вассилев Индиана
|1
|0.13
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.13
|Нильссон Йоаким
|1
|0.13
|Яро Джошуа
|1
|0.13
|Острак Томаш
|1
|0.13
|Клаусс Жоао
|1 (1)
|0.13
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.25
|Касканте Хулио
|2
|0.25
|Рубио Диего
|2
|0.25
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.25
|Галлахер Джон
|1
|0.13
|Хеджес Мэтт
|1
|0.13
|Обриан Хадер
|1
|0.13
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Марканич Энтони
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|4
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Обриан Хадер
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Остин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
10
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
2
20%
4
36%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2
Остин
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Остин
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
43
16
16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|11 - 11
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3