Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
1:0
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаОстрак Томаш
10' Желтая карточкаКасканте Хулио
37' Желтая карточкаДуркин Кристофер
1:0
57' ГолКлаусс Жоао
67' Желтая карточкаГаллахер Джон
73' Желтая карточкаКарнелл Брэдли
90'+12
Ход матча
3'
10'
37'
57'
1:0
67'
73'
26
Паркер
Тим
22
Хайберт
Кайл
21
Альм
Расмус
12
Помпеу
Селио
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
6
2.5
Среднее время на гол
15
36
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
3.33
2.67
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
33
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.25
|Помпеу Селио
|2
|0.25
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.25
|Вассилев Индиана
|1
|0.13
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.13
|Нильссон Йоаким
|1
|0.13
|Яро Джошуа
|1
|0.13
|Острак Томаш
|1
|0.13
|Альм Расмус
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.25
|Касканте Хулио
|2
|0.25
|Рубио Диего
|2
|0.25
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.25
|Галлахер Джон
|1
|0.13
|Хеджес Мэтт
|1
|0.13
|Обриан Хадер
|1
|0.13
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Острак Томаш
|2
|0
|Марканич Энтони
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Вассилев Индиана
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
|Джексон Азиэл
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|4
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Валенсия Йохан
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Обриан Хадер
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Остин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Сент-Луис Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Остин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
10
Сент-Луис Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Остин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
2
18%
4
36%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2
Остин
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2
Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Остин
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
44
17
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 12
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|12 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (1)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3