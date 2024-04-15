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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 3265
Хеккен
4:3
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
3' Гол
Густафссон Симон
1:1
16' Гол
Ирандуст Далехо
1:2
25' Гол
Фрицсон Людвиг
2:2
35' Гол
Лаюни Амор
3:2
58' Гол
Инусса Зейдан
3:3
60' Гол
Барслунд Каре
66' Желтая карточка
Чилуфя Эдвард
4:3
69' Гол
Линдберг Юлиус
72' Желтая карточка
Линдберг Юлиус
90'+4
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
14
Густафссон
Симон
24
Лаюни
Амор
18
Рюгор
Миккель
27
Ромео
Аман
29
Инусса
Зейдан
17
Чилуфя
Эдвард
35
Бергстрём
Лукас
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
27
Барслунд
Каре
2
Торбьерн
Эггем
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
12
Ирандуст
Далехо
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
Хеккен
4-1-4-1
Броммапойкарна
4-2-3-1

История личных встреч

Хеккен
Броммапойкарна

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

К
1:1
А
2:1
А
4:2
К
1:0
А
6:0
А
2:0
К
0:0
А
1:5
А
3:1
А
1:0
А
1:0
А
5:0
А
2:1
А
5:1
А
2:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

27
7

Голов в среднем за матч

2.7
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.7

Среднее время на гол

63
128

Всего голов

37
14

Голов в среднем за матч

2.18
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

41
109

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 2 0.67
Инусса Зейдан 2 0.67
Лаюни Амор 1 0.33
Густафссон Симон 1 0.33
Чилуфя Эдвард 1 0.33
Рюгор Миккель 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 3 1
Васич Никола 1 0.33
Ирандуст Далехо 1 0.33
Adam Jakobsen 1 0.33
Wilmer Odefalk 1 0.33
Барслунд Каре 1 0.33
Кристенсен Фредерик 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Васич Никола 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1

Результаты матчей

Хеккен
Броммапойкарна

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Сириус
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
14.
Вернаму
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
5.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Мальмё Нанаси Себастьян 2 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Сириус Перссон Хоаким 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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      Г О О О О Л - Инусса Зейдан бьет в цель!
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      Лаюни Амор сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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