Тур: 3. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 3265
4:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГустафссон Симон
1:1
16' ГолИрандуст Далехо
1:2
25' ГолФрицсон Людвиг
2:2
35' ГолЛаюни Амор
3:2
58' ГолИнусса Зейдан
3:3
60' ГолБарслунд Каре
66' Желтая карточкаЧилуфя Эдвард
4:3
69' ГолЛиндберг Юлиус
72' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
90'+4
Ход матча
3'
16'
25'
1:2
35'
2:2
58'
3:2
60'
3:3
66'
69'
4:3
72'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
24
Лаюни
Амор
27
Ромео
Аман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Хеккен
Броммапойкарна
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
5 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
7
Голов в среднем за матч
2.7
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.7
Среднее время на гол
63
128
Всего голов
37
14
Голов в среднем за матч
2.18
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
41
109
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|2
|0.67
|Инусса Зейдан
|2
|0.67
|Лаюни Амор
|1
|0.33
|Густафссон Симон
|1
|0.33
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.33
|Рюгор Миккель
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрицсон Людвиг
|3
|1
|Васич Никола
|1
|0.33
|Ирандуст Далехо
|1
|0.33
|Adam Jakobsen
|1
|0.33
|Wilmer Odefalk
|1
|0.33
|Барслунд Каре
|1
|0.33
|Кристенсен Фредерик
|0
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Васич Никола
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Хеккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Хеккен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1
Результаты матчей
Хеккен
Броммапойкарна
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|2 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|2 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|2