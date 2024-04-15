Тур: 3.
0'
1:0
3' ГолЙельте Якоб
11' Желтая карточкаBernardo Morgado
1:1
21' ГолАбдулла Пашанг
1:2
39' ГолАбдулла Пашанг
2:2
51' ГолЙельте Якоб
67' Желтая карточкаMamadouba Diaby
90'+3
Ход матча
3'
1:0
11'
21'
39'
1:2
51'
2:2
67'
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
-
19 Бишис ДжеймиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Гефле
Дегерфорс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|2
|0.67
|Эдквист Адриан
|2
|0.67
|Энглунд Лео
|0
|0
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|4
|1.33
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.33
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Лагерфельдт Лукас
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Гефле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0
Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1
Результаты матчей
Гефле
Дегерфорс
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гефле
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2
|Эргрюте
|Муянич Амел
|2
|Эргрюте
|Дальквист Исак
|2