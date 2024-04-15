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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Гефле
2:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
1:0
3' Гол
Йельте Якоб
11' Желтая карточка
Bernardo Morgado
1:1
21' Гол
Абдулла Пашанг
1:2
39' Гол
Абдулла Пашанг
2:2
51' Гол
Йельте Якоб
67' Желтая карточка
Mamadouba Diaby
90'+3
1
Йонссон
Оскар
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
16
Kevin
Persson
7
Эдквист
Адриан
14
Sebastian
Friman
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
35
Адриан
Самуэль
9
Йельте
Якоб
11
Энглунд
Лео
1
Якобссон
Вилле
30
Bernardo
Morgado
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
6
Валлин
Оскар
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Lorik
Bunjaku
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
Гефле
5-3-2
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Гефле
Дегерфорс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
4:0
С
0:1
С
1:1
С
2:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 2 0.67
Эдквист Адриан 2 0.67
Энглунд Лео 0 0
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 4 1.33
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.33
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ройсхенберг Мартин 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Лагерфельдт Лукас 1 0
Якуб Антонио 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 2 0
Моро Насиру 2 0
Ольссон Себастьян II 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Alper Demirol 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Гефле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гефле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0
Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1 Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1

Результаты матчей

Гефле
Дегерфорс

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гефле
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Треллеборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Сандвикен
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Эргрюте Муянич Амел 2
Эргрюте Дальквист Исак 2
Весь список
  • 51'
    Г О О О О Л - Йельте Якоб бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 3'
      Iu Ranera сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Йельте Якоб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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