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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1637
Конгсвингер
3:3
Конец матча
Эгерсунд
0'
0:1
27' Гол
Heine Larsen
29' Желтая карточка
Heine Larsen
1:1
45' Гол
Моберг Вегар
1:2
53' Гол
Хельмерсен Андреас
1:3
67' Гол
Heine Larsen
2:3
75' Гол
Adem Gueven
79' Желтая карточка
Madiodio Dia
3:3
90' Гол
Нильссон Джоэл
90' Желтая карточка
Robert Williams2
90'+8
1
Стрёмберг
Август
22
Ludvig
Langrekken
10
Герсон
Ларс
21
Daniel
Lysgaard
19
Emil
Adrendrup
Nielsen
14
Lucas
Ravn-Haren
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
20
Jesper
Grundt
8
Моберг
Вегар
23
Martin
Tangen
Vinjor
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
23
Magnus
Sandvik
Hoeiseth
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
Конгсвингер
4-4-2
Эгерсунд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг Вегар 2 0.67
Lucas Ravn-Haren 1 0.33
Adem Gueven 1 0.33
Harald Holter 1 0.33
Нильссон Джоэл 1 0.33
Daniel Lysgaard 0 0
Eric Taylor 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 2 1
Heine Larsen 2 1
Stian Rokaas Michalsen 2 1
Henrik Elvevold 1 0.5
Ingvald Halgunset 0 0
Magnus Sandvik Hoeiseth 0 0
Robert Williams2 0 0
Joergen Voilaas 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Герсон Ларс 1 0
Harald Holter 1 0
Lucas Ravn-Haren 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 2 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
3
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0
ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1 Арендаль - Эгерсунд 1:1 Эгерсунд - Эрн-Хортен 6:0 Люн - Эгерсунд 2:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Эгерсунд

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мосс
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Согндаль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Конгсвингер
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Олесунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ранхейм
 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Брюне
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Санднес
 3 1 0 2 6 - 7 3
13.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Рёуфосс
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
ИК Старт
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
16.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 4
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Andreas Dybevik 2
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Daniel Lysgaard сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Моберг Вегар бьет в цель!
    • 29'
      Heine Aasen Larsen получил желтую карточку от судьи
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