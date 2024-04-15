Тур: 3. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1637
3:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолHeine Larsen
29' Желтая карточкаHeine Larsen
1:1
45' ГолМоберг Вегар
1:2
53' ГолХельмерсен Андреас
1:3
67' ГолHeine Larsen
2:3
75' ГолAdem Gueven
79' Желтая карточкаMadiodio Dia
3:3
90' ГолНильссон Джоэл
90' Желтая карточкаRobert Williams2
90'+8
Ход матча
27'
29'
45'
1:1
53'
67'
1:3
75'
2:3
79'
90'
3:3
90'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|2
|0.67
|Lucas Ravn-Haren
|1
|0.33
|Adem Gueven
|1
|0.33
|Harald Holter
|1
|0.33
|Нильссон Джоэл
|1
|0.33
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Eric Taylor
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|2
|1
|Heine Larsen
|2
|1
|Stian Rokaas Michalsen
|2
|1
|Henrik Elvevold
|1
|0.5
|Ingvald Halgunset
|0
|0
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холме Фредрик
|1
|1
|Герсон Ларс
|1
|0
|Harald Holter
|1
|0
|Lucas Ravn-Haren
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|2
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
3
Конгсвингер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0 Дьерв - Конгсвингер 0:2 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Брюне 1:3
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0
ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1 Трефф - Эгерсунд 1:5 Эгерсунд - Гроруд 2:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 2 5:1 Арендаль - Эгерсунд 1:1 Эгерсунд - Эрн-Хортен 6:0 Люн - Эгерсунд 2:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Эгерсунд
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|2 (1)
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Люн
|Even Bydal
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2