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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 3188
Олесунн
0:3
Конец матча
Люн
0'
14' Желтая карточка
Sander Hestetun Kilen
35' Вторая желтая карточка
Sander Hestetun Kilen
0:1
39' Гол
Daniel Schneider
51' Желтая карточка
Грютебуст Стен
0:2
67' Гол
Henrik Kristiansen
0:3
76' Гол
Хеллум Андреас
90'+3
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
14
Харам
Симен
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
19
Tobias
Myhre
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
Олесунн
4-3-3
Люн
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Люн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
КН
1:4
Э
0:4
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
2.67

Среднее время на гол

90
33

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
49

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 1 0.33
Атанга Исаак 1 0.33
Haakon Butli Hammer 1 0.33
Claudio Braga 1 0.33
Kristoffer Nessoe 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrik Kristiansen 1 0.33
Mathias Johansen 1 0.33
Daniel Schneider 1 0.33
Хеллум Андреас 1 0.33
Anders Bjoerntvedt Olsen 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Харам Симен 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 2 0
Хеллум Андреас 1 0
Joergen Vedal Sjoel 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Олесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1
Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1
Люн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1
Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4 Браттвог - Люн 1:1 Люн - Олесунн 2 4:0 Эрн-Хортен - Люн 0:0

Результаты матчей

Олесунн
Люн

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мосс
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Согндаль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Конгсвингер
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Олесунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ранхейм
 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Брюне
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Санднес
 3 1 0 2 6 - 7 3
13.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Рёуфосс
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
ИК Старт
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
16.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 4
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Andreas Dybevik 2
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Mathias Johansen сделал результативную передачу.
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