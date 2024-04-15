Тур: 3.
0'
11' Желтая карточкаФайе Абдулайе
25' Желтая карточкаIeltsin Camoes
44' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
1:0
50' ГолАбукар Айдарус
52' Желтая карточкаErion Sadiku
1:1
61' ГолJohan Arvidsson
1:2
73' ГолВикстрём Эмиль
82' Желтая карточкаМуянич Амел
90' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
90' Желтая карточкаФродиг Виктор
90' Желтая карточкаДальквист Исак
90'+7
Ход матча
11'
25'
50'
1:0
52'
61'
73'
82'
90'
90'
90'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эргрюте
Браге
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christoffer Styffe
|1
|0.33
|Абукар Айдарус
|1
|0.33
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johan Arvidsson
|2
|0.67
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.33
|Викстрём Эмиль
|1
|0.33
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
|Ieltsin Camoes
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Файе Абдулайе
|1
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Свенссон Уильям
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0
ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0
Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0
Результаты матчей
Эргрюте
Браге
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2
|Эргрюте
|Муянич Амел
|2
|Эргрюте
|Дальквист Исак
|2