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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Эргрюте
1:2
Конец матча
Браге
0'
11' Желтая карточка
Файе Абдулайе
25' Желтая карточка
Ieltsin Camoes
44' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
1:0
50' Гол
Абукар Айдарус
52' Желтая карточка
Erion Sadiku
1:1
61' Гол
Johan Arvidsson
1:2
73' Гол
Викстрём Эмиль
82' Желтая карточка
Муянич Амел
90' Желтая карточка
Люндберг Виктор
90' Желтая карточка
Фродиг Виктор
90' Желтая карточка
Дальквист Исак
90'+7
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
10
Беркрот
Никлас
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
2
Зеттерстрём
Александр
5
Oskar
Aagren
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
19
Oemuer
Pektas
12
Ieltsin
Camoes
Эргрюте
3-4-3
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Браге

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:1
С
4:1
С
4:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:2
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christoffer Styffe 1 0.33
Абукар Айдарус 1 0.33
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johan Arvidsson 2 0.67
Kevin Appiah Nyarko 1 0.33
Викстрём Эмиль 1 0.33
Pontus Jonsson1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Ieltsin Camoes 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Файе Абдулайе 1 0
Люндберг Виктор 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Свенссон Уильям 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0
ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0
Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0

Результаты матчей

Эргрюте
Браге

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Треллеборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Сандвикен
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эстер
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эребру
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Эргрюте Муянич Амел 2
Эргрюте Дальквист Исак 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Зеттерстрём Александр получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ieltsin Camoes получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Абдулай Фэй получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 1:2 Браге онлайн

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