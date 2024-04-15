Тур: 3. Стадион: Consto Arena. Зрители: 1323
0'
0:1
34' ГолAlagie Sanyang
1:1
36' ГолБрингакер Матиас
57' Желтая карточкаFabian Oestigaard Ness
68' Желтая карточкаJesper Gregersen
84' Желтая карточкаСкоген Сондре
90'+5
Ход матча
34'
36'
68'
84'
21
Вогт
Педер
18
Simon
Appiah
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Simon AppiahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
-
-
14 Keerat Singh
-
-
34 Linus Ween
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Mats Viken
-
-
19 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Мьёндален
ИК Старт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
22
2
Голов в среднем за матч
2.44
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
2.07
0.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
43
112
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|1
|0.33
|Mats Pedersen
|1
|0.33
|Холтен Расмус
|1
|0.33
|Эверби Сиверт
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|2
|0.67
|Kristoffer Hoven
|1
|0.33
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alie Conteh
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
0
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1
ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2
Результаты матчей
Мьёндален
ИК Старт
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|2 (1)
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Люн
|Even Bydal
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2