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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1323
Мьёндален
1:1
Конец матча
ИК Старт
0'
0:1
34' Гол
Alagie Sanyang
1:1
36' Гол
Брингакер Матиас
57' Желтая карточка
Fabian Oestigaard Ness
68' Желтая карточка
Jesper Gregersen
84' Желтая карточка
Скоген Сондре
90'+5
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
18
Simon
Appiah
24
Mats
Pedersen
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
9
Брингакер
Матиас
17
Brinder
Singh
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Sivert
Hansen
30
Fabian
Oestigaard
Ness
11
Шульц
Эрик
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
10
Alagie
Sanyang
44
Salim
Nkubiri
Мьёндален
4-3-3
ИК Старт
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
ИК Старт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
3:0
ТМК
3:3
ПД
0:0
ПД
1:1
К
4:2
Э
1:0
Э
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

22
2

Голов в среднем за матч

2.44
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

2.07
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

43
112

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 1 0.33
Mats Pedersen 1 0.33
Холтен Расмус 1 0.33
Эверби Сиверт 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 2 0.67
Kristoffer Hoven 1 0.33
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Deni Dashaev 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alie Conteh 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Вогт Педер 1 0
Скоген Сондре 1 0
Mats Pedersen 1 0
Simon Appiah 1 0
Холтен Расмус 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0
Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1
ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1 ИК Старт - Фредрикстад 2:2

Результаты матчей

Мьёндален
ИК Старт

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мьёндален
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мосс
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Согндаль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Конгсвингер
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Олесунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ранхейм
 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Брюне
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Санднес
 3 1 0 2 6 - 7 3
13.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Рёуфосс
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
ИК Старт
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
16.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 4
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Andreas Dybevik 2
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Весь список
  • 57'
    Fabian Oestigaard Ness получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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