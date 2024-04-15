Тур: 3. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 894
0'
0:1
34' ГолEdmund Baidoo
37' Желтая карточкаEdmund Baidoo
42' Желтая карточкаMartin Ueland
63' Желтая карточкаИверсен Эйнар
77' Желтая карточкаMartin Hoeyland
80' Желтая карточкаLars Jendal
1:1
86' ГолMagnus Nybakken Bruun-Hansen
90'+6
Ход матча
34'
0:1
37'
42'
63'
77'
80'
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Осане
Согндаль
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
15
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
20
29
Голов в среднем за матч
1.18
1.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
76
52
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|1
|0.5
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.5
|Иверсен Эйнар
|1
|0.5
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Sander Eng Strand
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|2
|0.67
|Daniel Arrocha
|2 (2)
|0.67
|Флатакер Эрик
|1
|0.33
|Хинтса Оливер
|0
|0
|Эрикссон Феликс
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иверсен Эйнар
|2
|0
|Martin Ueland
|1
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Эрикссон Феликс
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2
Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3
Результаты матчей
Осане
Согндаль
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Осане
Согндаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|2 (1)
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Люн
|Even Bydal
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2