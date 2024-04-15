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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 894
Осане
1:1
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
34' Гол
Edmund Baidoo
37' Желтая карточка
Edmund Baidoo
42' Желтая карточка
Martin Ueland
63' Желтая карточка
Иверсен Эйнар
77' Желтая карточка
Martin Hoeyland
80' Желтая карточка
Lars Jendal
1:1
86' Гол
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
90'+6
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
3
Eirik
Wollen
Steen
2
Martin
Ueland
8
Emil
Sildnes
5
Иверсен
Эйнар
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
Осане
3-4-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Осане
Согндаль

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
1:2
ПД
1:4
ТМК
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
КН
0:2

Голы

Всего голов

8
15

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

20
29

Голов в среднем за матч

1.18
1.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

76
52

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 1 0.5
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.5
Иверсен Эйнар 1 0.5
Ларсен Кристоффер 0 0
Sander Eng Strand 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 2 0.67
Daniel Arrocha 2 (2) 0.67
Флатакер Эрик 1 0.33
Хинтса Оливер 0 0
Эрикссон Феликс 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иверсен Эйнар 2 0
Martin Ueland 1 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фло Пер-Эгиль 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Lars Jendal 1 0
Эрикссон Феликс 1 0
Edmund Baidoo 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Согндаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1
Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1 ИК Старт - Осане 1:0
Согндаль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2
Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2 Согндаль - Форд 1:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Брюне - Согндаль 2:1 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 Хёдд - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 2:1 Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3

Результаты матчей

Осане
Согндаль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осане
Согндаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мосс
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Согндаль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Конгсвингер
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Олесунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ранхейм
 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Брюне
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Санднес
 3 1 0 2 6 - 7 3
13.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Рёуфосс
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
ИК Старт
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
16.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 4
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Andreas Dybevik 2
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Martin Ueland получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Edmund Baidoo получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Хинтса Оливер сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Edmund Baidoo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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