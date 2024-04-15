Тур: 3. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1732
0'
20' Желтая карточкаNicolai Fremstad
1:0
32' ГолБркич Харис
35' Желтая карточкаФорс Виктор
45' Желтая карточкаDaniel Braut
2:0
74' ГолNoah Bertelsen
78' Желтая карточкаSander Loenning
80' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
90'+5
Ход матча
20'
32'
1:0
35'
45'
74'
2:0
78'
19
Daniel
Braut
21
Бркич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Tord Flolid
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 James AmpofoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Баджие КеббаНападающий
-
-
-
-
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Санднес
Рёуфосс
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|2
|0.67
|Сакор Важебах
|1
|0.33
|Бркич Харис
|1
|0.33
|Daniel Braut
|1
|0.33
|Noah Bertelsen
|1
|0.33
|Herman Kleppa
|0
|0
|Markus Aanesland
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|1
|0.33
|Баджие Кебба
|1
|0.33
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Andreas Osterud
|1
|0
|Jamal Deen Haruna
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2
ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2
Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0
Результаты матчей
Санднес
Рёуфосс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Санднес
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|2 (1)
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Люн
|Even Bydal
|2
|Рёуфосс
|Хустад Эрленд
|2