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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 1732
Санднес
2:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
20' Желтая карточка
Nicolai Fremstad
1:0
32' Гол
Бркич Харис
35' Желтая карточка
Форс Виктор
45' Желтая карточка
Daniel Braut
2:0
74' Гол
Noah Bertelsen
78' Желтая карточка
Sander Loenning
80' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
90'+5
1
Sander
Loenning
3
Espen
Hammer
Berger
5
Gullbrandur
Oeregaard
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
19
Daniel
Braut
22
Сакор
Важебах
21
Бркич
Харис
31
Йортесет
Исак
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
22
Форс
Виктор
6
Эмсис
Эдуард
11
Nicolai
Fremstad
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
20
James
Ampofo
9
Хустад
Эрленд
Санднес
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Санднес
Рёуфосс

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:4
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 2 0.67
Сакор Важебах 1 0.33
Бркич Харис 1 0.33
Daniel Braut 1 0.33
Noah Bertelsen 1 0.33
Herman Kleppa 0 0
Markus Aanesland 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Йортесет Исак 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.33
Баджие Кебба 1 0.33
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 1 0
Бркич Харис 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0
Daniel Braut 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Andreas Osterud 1 0
Jamal Deen Haruna 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2
ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2 Брюне - Санднес 3:0
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2
Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Фредрикстад - Рёуфосс 3:0

Результаты матчей

Санднес
Рёуфосс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санднес
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Левангер
 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Мосс
 3 2 0 1 5 - 6 6
4.
Согндаль
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Конгсвингер
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Олесунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ранхейм
 3 1 0 2 5 - 5 3
11.
Брюне
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Санднес
 3 1 0 2 6 - 7 3
13.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Рёуфосс
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
ИК Старт
 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Левангер
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Ранхейм
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Согндаль
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Эгерсунд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рёуфосс
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
ИК Старт
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Олесунн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Конгсвингер
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Осане
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брюне
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Санднес
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Мосс
 1 0 0 1 0 - 5 0
16.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 4
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Andreas Dybevik 2
Люн Even Bydal 2
Рёуфосс Хустад Эрленд 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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