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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 21709
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
6' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
21' Желтая карточка
Йоханссон Оскар
1:0
49' Гол
Бесара Нахир
2:0
69' Гол
Джуканович Виктор
3:0
76' Гол
Jusef Erabi
79' Желтая карточка
Michael Baidoo
81' Вторая желтая карточка
Michael Baidoo
90'+6

Ход матча

6'
 
Хольмен Себастьян
21'
Йоханссон Оскар
 
49'
Бесара Нахир
(Джуканович Виктор)
1:0
61'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Седерберг Ноа
62'
Хаммар Фредрик
Саиди Абдельрахман
 
69'
Джуканович Виктор
(Бесара Нахир)
2:0
75'
 
Касем Ахмед
Хедлунд Симон
75'
 
Красники Дион
Jalal Abdulai
75'
 
Besfort Zeneli
Зенели Арбер
75'
 
Camil Jebara
Томасен Йенс
76'
Jusef Erabi
3:0
79'
 
Michael Baidoo
81'
 
Michael Baidoo
88'
Deniz Gul
Jusef Erabi
 
88'
Маджед Монтадер
Джуканович Виктор
 
90'
Kingsley Gyamfi
Куртулус Эдвин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
6
Вагич
Павле
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
11
Йоханссон
Оскар
5
Теки
Тесфальдет
20
Бесара
Нахир
23
Саиди
Абдельрахман
9
Jusef
Erabi
7
Джуканович
Виктор
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
7
Томасен
Йенс
15
Хедлунд
Симон
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
Хаммарбю
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Хаммарбю
Эльфсборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

25 матчей

20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:0
А
2:0
А
2:1
А
3:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.77

Среднее время на гол

54
117

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.85
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 2 0.67
Jusef Erabi 2 0.67
Джуканович Виктор 1 0.33
Deniz Gul 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 1 0.33
Хедлунд Симон 1 0.33
Седерберг Ноа 1 0.33
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Оскар 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Jusef Erabi 1 0
Hampus Skoglund 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Седерберг Ноа 1 0
Касем Ахмед 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3

Результаты матчей

Хаммарбю
Эльфсборг

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Сириус
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
13.
ИФК Норрчепинг
 3 1 0 2 2 - 8 3
14.
Вернаму
 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
5.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Мальмё Нанаси Себастьян 2 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Сириус Перссон Хоаким 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Йоханссон Оскар получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Хольмен Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хаммарбю 3:0 Эльфсборг онлайн

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