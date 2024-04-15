Тур: 3. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 21709
0'
6' Желтая карточкаХольмен Себастьян
21' Желтая карточкаЙоханссон Оскар
1:0
49' ГолБесара Нахир
2:0
69' ГолДжуканович Виктор
3:0
76' ГолJusef Erabi
79' Желтая карточкаMichael Baidoo
81' Вторая желтая карточкаMichael Baidoo
90'+6
Ход матча
21'
49'
69'
76'
3:0
79'
81'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
62 Владение мячом, % 38
20
Бесара
Нахир
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
19 Deniz Gul
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Camil Jebara
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Хаммарбю
Эльфсборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
25 матчей
20%
36%
44%
5 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
24%
48%
28%
6 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.77
Среднее время на гол
54
117
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.85
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
86
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|2
|0.67
|Jusef Erabi
|2
|0.67
|Джуканович Виктор
|1
|0.33
|Deniz Gul
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|1
|0.33
|Хедлунд Симон
|1
|0.33
|Седерберг Ноа
|1
|0.33
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|1
|1
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Jalal Abdulai
|2
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Хаммарбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Хаммарбю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3
Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Хаммарбю - Диошдьёр 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Эльфсборг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3
Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3
Результаты матчей
Хаммарбю
Эльфсборг
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|2 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|2 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|2