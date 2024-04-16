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  4. Элитсериен 2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
КФУМ Осло
1:3
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
0:1
7' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
39' Желтая карточка
Красники Крешник
0:2
42' Гол
Стенгель Херман
1:2
66' Гол
Simen Hestnes
1:3
86' Гол
Стенгель Херман
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Андерсен Эйрик Улланд
(Marko Lawk Farji)
39'
 
Красники Крешник
42'
0:2
Стенгель Херман
(Томассон Логи)
61'
Sverre Hakami Sandal
Remi Svindland
 
61'
David Hickson
Алеесами Хайтам
 
61'
Mame Mor Ndiaye
Johannes Hummelvoll-Nunez
 
64'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Мелькерсен Элиас Хофф
66'
Simen Hestnes
1:2
81'
 
Dadi Dodou Gaye
Вильсвик Ларс-Кристофер
81'
Нджиэ Мусса
Носа Даль Петтер
 
81'
 
Менерт Маркус
Marko Lawk Farji
86'
1:3
Стенгель Херман
87'
Teodor Berg Haltvik
Momodou Lion Njie
 
90'
 
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
Андерсен Эйрик Улланд
90'
 
Andreas Heredia-Randen
Красники Крешник

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 13 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 613 Количество передач 391
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
14
Haakon
Hoseth
2
Алеесами
Хайтам
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
6
Remi
Svindland
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
КФУМ Осло
3-4-2-1
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

КФУМ Осло
Стрёмсгодсет

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КН
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simen Hestnes 1 0.33
Haakon Hoseth 1 0.33
Носа Даль Петтер 1 0.33
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.67
Томассон Логи 1 0.33
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.33
Marko Lawk Farji 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Akinsola Akinyemi 1 0
Носа Даль Петтер 1 0
Momodou Lion Njie 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1
Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Мольде 1:1

Результаты матчей

КФУМ Осло
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Мольде
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Одд
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Бранн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Одд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Хам-Кам
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Мольде Эриксен Кристиан I 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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