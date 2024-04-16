Тур: 3. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолАндерсен Эйрик Улланд
39' Желтая карточкаКрасники Крешник
0:2
42' ГолСтенгель Херман
1:2
66' ГолSimen Hestnes
1:3
86' ГолСтенгель Херман
90'+5
Ход матча
7'
39'
42'
0:2
66'
1:2
86'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
10 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
13 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
613 Количество передач 391
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
КФУМ Осло
Стрёмсгодсет
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simen Hestnes
|1
|0.33
|Haakon Hoseth
|1
|0.33
|Носа Даль Петтер
|1
|0.33
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.67
|Томассон Логи
|1
|0.33
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.33
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
|Носа Даль Петтер
|1
|0
|Momodou Lion Njie
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
КФУМ Осло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1
Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Санднес - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Дьерв 6:2 Конгсвингер - КФУМ Осло 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Мольде 1:1
Результаты матчей
КФУМ Осло
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|2 (1)
|Стрёмсгодсет
|Стенгель Херман
|2 (1)
|Мольде
|Хестад Эйрик
|2
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|2
|Фредрикстад
|Stian Stray Molde
|2
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|2
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|2