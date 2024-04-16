Тур: 3.
0'
1:0
48' ГолСегер Давид
52' Желтая карточкаАлиев Алибек
57' Желтая карточкаКусу Манассе
59' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
67' Желтая карточкаTobias Bjoernstad
83' Желтая карточкаЛюнг Даниэль
2:0
88' ГолРодич Владимир
90'+6
Ход матча
48'
1:0
52'
57'
83'
88'
15
Кричак
Иван
18
Люнг
Даниэль
20
Алиев
Алибек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Adam Bark
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эстер
Эребру
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|2
|0.67
|Сегер Давид
|1
|0.33
|Родич Владимир
|1
|0.33
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.33
|Кусу Манассе
|0
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|1
|0.33
|Lucas Shlimon
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|2
|0
|Кричак Иван
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|1
|1
|Крона Себастьян
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Tobias Bjoernstad
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0
Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2
Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2
Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1
Результаты матчей
Эстер
Эребру
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2
|Эргрюте
|Муянич Амел
|2