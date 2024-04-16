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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 3.
Эстер
2:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
48' Гол
Сегер Давид
52' Желтая карточка
Алиев Алибек
57' Желтая карточка
Кусу Манассе
59' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
67' Желтая карточка
Tobias Bjoernstad
83' Желтая карточка
Люнг Даниэль
2:0
88' Гол
Родич Владимир
90'+6
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Кусу
Манассе
18
Люнг
Даниэль
19
Бергмарк-Виберг
Адам
20
Алиев
Алибек
10
Мёрфельт
Альбин
1
Пальссон
Мальте
4
Маккью
Эрик
6
Крона
Себастьян
15
Бергмарк
Никлас
27
Вальгейрссон
Вальгейр
7
Elias
Barsoum
22
Lucas
Shlimon
10
Бакман
Виктор
2
Tobias
Bjoernstad
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
Эстер
4-3-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Эребру

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 2 0.67
Сегер Давид 1 0.33
Родич Владимир 1 0.33
Мёрфельт Альбин 1 0.33
Кусу Манассе 0 0
Бергмарк-Виберг Адам 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 1 0.33
Lucas Shlimon 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 2 0
Кричак Иван 1 0
Кусу Манассе 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 1 1
Крона Себастьян 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Tobias Bjoernstad 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0
Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2
Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2
Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1

Результаты матчей

Эстер
Эребру

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Эстер
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Утсиктенс
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Сковде АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Треллеборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Сандвикен
 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Сандвикен
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Сковде АИК
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Эстер
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Эргрюте Муянич Амел 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Алиев Алибек получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Кусу Манассе сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Сегер Давид бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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