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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 14808 Главный судья: Лиен Мариус
Бранн
1:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
36' Желтая карточка
Эдегор Никлас
1:0
82' Гол
Селанн-Хеггебе Эуне
86' Желтая карточка
Eirik Horneland
90'+6

Ход матча

36'
 
Эдегор Никлас
56'
 
Конгсро Вегар
Кьяергор Оливер
56'
 
Tore Andre Soeraas
Эдегор Никлас
64'
Хорн Майер
Картум Сандер Эрик
 
64'
Варминг Магнус
Кастро Никлас
 
75'
Селанн-Хеггебе Эуне
Корнвиг Эмиль
 
75'
 
Нилсен Снорре
Gard Simenstad
75'
 
Мава Мозес
Йонссон Видар
82'
Селанн-Хеггебе Эуне
(Финне Бор)
1:0
86'
Eirik Horneland
 
86'
 
Удаль Хенрик
Киркеволд Пол

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 19 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 575 Количество передач 240
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Дингеланд
Матиас
21
Кристиансен
Рубен
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
18
Картум
Сандер
Эрик
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
3
Роджерс
Сэмюэль
18
Gard
Simenstad
21
Йонссон
Видар
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
17
Эдегор
Никлас
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
Бранн
4-3-3
Хам-Кам
3-4-2-1

История личных встреч

Бранн
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.5
Солтведт Йоахим 2 (1) 0.5
Финне Бор 1 0.25
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.25
Нильсен Сиверт 0 0
Кастро Никлас 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.25
Tore Andre Soeraas 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eirik Horneland 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Сери Яфет 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Марес Люк 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хам-Кам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Бранн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4
Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1
Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0

Результаты матчей

Бранн
Хам-Кам

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бранн
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Одд
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бранн
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Одд
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Эдегор Никлас получает желтую карточку за неспортивное поведение
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бранн 1:0 Хам-Кам онлайн

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