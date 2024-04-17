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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Daniel Higraff
Мольде
1:1
Второй тайм: 67'
Одд
0'
1:0
33' Гол
Эриксен Кристиан
1:1
35' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
58' Желтая карточка
Свендсен Тобиас

Ход матча

33'
Эриксен Кристиан
1:0
35'
1:1
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
46'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
46'
 
Casper Glenna
Рууд Эспен
58'
 
Свендсен Тобиас
59'
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
 
60'
Alwande Roaldsoey
Дели Матс Мёллер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 335 Количество передач 193
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Одд
1.60
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9.90
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
17
Овусу
Соломон
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
8
Хуссейн
Эцаз
7
Йоргенсен
Филип
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Нжи
Билал
Мольде
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Одд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:0
ТМК
3:4
Э
1:2
Э
3:0
К
3:2
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.64
1.78

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.36

Среднее время на гол

67
66

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.05
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 3 0.75
Хестад Эйрик 2 0.5
Эйкрем Магнус 1 0.25
Хагельскьер Андерс 1 0.25
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.25
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.5
Миеттинен Тони 1 0.25
Аас Сайвер 1 0.25
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.25
Нжи Билал 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Амундсен Исак 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0

Результаты матчей

Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2
Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1

Результаты матчей

Мольде
Одд

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мольде
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:1 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
3.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Одд
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
14.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 1:1 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Одд
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
8.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Бранн
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Бранн
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Одд
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мольде
 1:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Хам-Кам
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
11.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Bork Classoenn Bang-Kittilsen забивает ударом с левой ноги!
  • 33'
    Г О О О О О Л - Эриксен Кристиан I из команды Мольде легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
Одд
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