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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 5753 Главный судья: Daniel Higraff
Мольде
1:2
Конец матча
Одд
0'
1:0
33' Гол
Эриксен Кристиан
1:1
36' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
58' Желтая карточка
Свендсен Тобиас
1:2
70' Гол
Faniel Temesgen Tewelde
90' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
90'+5

Ход матча

33'
Эриксен Кристиан
1:0
36'
1:1
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
46'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
46'
 
Casper Glenna
Рууд Эспен
58'
 
Свендсен Тобиас
60'
Alwande Roaldsoey
Дели Матс Мёллер
 
60'
Стеневик Халлдор
Линнес Мартин
 
60'
Оланаре Аарон
Эйкрем Магнус
 
68'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Нжи Билал
70'
1:2
Faniel Temesgen Tewelde
(Ингебритсен Микаэль)
75'
Бакке Йохан
Хауган Эйрик
 
83'
 
Mihajlo Ivancevic
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
83'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
Ингебритсен Микаэль
90'
Эриксен Кристиан
 
90'
 
Jesper Svenungsen Skau
Хуссейн Эцаз

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 669 Количество передач 328
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
21
Линнес
Мартин
5
Хестад
Эйрик
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
17
Овусу
Соломон
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
8
Хуссейн
Эцаз
7
Йоргенсен
Филип
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
10
Ингебритсен
Микаэль
24
Нжи
Билал
Мольде
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Одд

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:0
ТМК
3:4
Э
1:2
Э
3:0
К
3:2
Э
1:3
Э
5:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
4:2
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:2

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

2.64
1.78

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.36

Среднее время на гол

67
66

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

2.05
1.55

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 3 0.75
Хестад Эйрик 2 0.5
Эйкрем Магнус 1 0.25
Хагельскьер Андерс 1 0.25
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.25
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.5
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.5
Миеттинен Тони 1 0.25
Аас Сайвер 1 0.25
Ингебритсен Микаэль 0 0
Нжи Билал 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Амундсен Исак 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Баккай Йосеф Бриан 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Одд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Одд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Мольде
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Одд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0
Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1 Мольде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Мольде - Лиллестрём 4:0
Одд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2
Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1

Результаты матчей

Мольде
Одд

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Мольде
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Мольде
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Одд
 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Бранн
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Русенборг
 3 2 0 1 3 - 1 6
6.
Хёугесунн
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
8.
Викинг
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Лиллестрём
 3 1 0 2 4 - 8 3
12.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Сарпсборг-08
 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хам-Кам
 4 0 1 3 1 - 4 1
16.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
3.
Викинг
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Будё/Глимт
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бранн
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
ФК Кристиансунн
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хам-Кам
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Сарпсборг-08
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хёугесунн
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Одд
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Лиллестрём
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фредрикстад
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мольде
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
КФУМ Осло
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Тромсё
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Русенборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Лиллестрём Ольсен Томас 2 (1)
Стрёмсгодсет Стенгель Херман 2 (1)
Мольде Хестад Эйрик 2
Фредрикстад Stian Stray Molde 2
Весь список

Топ нарушителей
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Одд Свендсен Тобиас 2
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Bork Classoenn Bang-Kittilsen забивает ударом с левой ноги!
    • 33'
      Г О О О О О Л - Эриксен Кристиан I из команды Мольде легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 1'
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