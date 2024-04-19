Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
19
Ярвинен
Ииро
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
36 Ville Seppae
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Интер Турку
КуПС
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед
49 матчей
34.7%
20.4%
44.9%
17 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.5%
44.9%
28.6%
13 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
28.6%
32.7%
38.7%
14 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Среднее время на гол
59
69
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
71
70
Голов в среднем за матч
1.45
1.43
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
62
63
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тамминен Матиас
|1
|0.5
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.5
|Ботье Жан
|1
|0.5
|Darren Smith III
|1 (1)
|0.5
|Ставицки Тимо
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Саку
|2
|1
|Видьеског Аксель
|1 (1)
|0.5
|Пеннанен Петтери
|1
|0.5
|Otto Ruoppi
|1
|0.5
|Антви Клинтон
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттинен Самули
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1
Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1
Результаты матчей
Интер Турку
КуПС
Точный счет
3:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Мариехамн
|Олавале Мухамед
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Ильвес
|Попович Антон
|2
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|2