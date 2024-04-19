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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
1:1
Конец матча
КуПС
0'
25' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
26' Желтая карточка
Кребс Флориан
30' Желтая карточка
Видьеског Аксель
1:0
40' Гол
Ботье Жан
45' Желтая карточка
Алмен Микаэль
1:0
45' Не забитый пенальти
Видьеског Аксель
55' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
1:1
79' Гол
Лампинен Пири
85' Желтая карточка
Оксанен Яакко
88' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
90'+5
12
Eero
Vuorjoki
5
Гранлунд Альбин
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
10
Флориан
Кребс
21
Тамминен
Матиас
11
Ботье
Жан
24
Ставицки
Тимо
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
8
Пеннанен
Петтери
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
23
Paul
Ogunkoya
34
Otto
Ruoppi
Интер Турку
КуПС

История личных встреч

Интер Турку
КуПС

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед

49 матчей

34.7%
20.4%
44.9%
17 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.5%
44.9%
28.6%
13 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

28.6%
32.7%
38.7%
14 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

В
0:1
В
1:1
В
1:2
В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Среднее время на гол

59
69

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

71
70

Голов в среднем за матч

1.45
1.43

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

62
63

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.67
Тамминен Матиас 1 0.33
Хямяляйнен Юусо 1 0.33
Darren Smith III 1 (1) 0.33
Ставицки Тимо 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 2 0.67
Видьеског Аксель 1 (1) 0.33
Пеннанен Петтери 1 0.33
Лампинен Пири 1 0.33
Otto Ruoppi 1 0.33
Антви Клинтон 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гранлунд Альбин 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Алмен Микаэль 1 0
Флориан Кребс 1 0
Eero Vuorjoki 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеннанен Петтери 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Оксанен Яакко 1 0
Миеттинен Самули 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Интер Турку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КуПС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0 КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
КуПС
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1
Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3 КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1

Результаты матчей

Интер Турку
КуПС

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
6.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
7.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Мариехамн Олавале Мухамед 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Видьеског Аксель пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Алмен Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Ставицки Тимо сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Ботье Жан бьет в цель!
    • 30'
      Видьеског Аксель получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Флориан Кребс получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Ибраим Сиссе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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