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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
1:0
Конец матча
Ильвес
0'
29' Желтая карточка
Пирес Келвин
33' Желтая карточка
Ветели Йоона
1:0
34' Пенальти
Jaime Moreno II
76' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
77' Желтая карточка
Jaime Moreno II
77' Желтая карточка
Арифи Дони
90'+6
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
18
Арсало
Маркус
10
Ханнола
Пюрю
8
Valentin
Gasc
37
Kasper
Paananen
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
10
Риски
Роопе
29
Хаарала
Сантери
7
Ветели
Йоона
СЯК Сейнайоки
Ильвес

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Ильвес

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

32 матча

37.5%
21.9%
40.6%
12 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
6 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

В
1:1
В
1:0
В
3:3
В
3:1
В
4:2
В
0:1
В
1:0
К
3:0
В
1:3
В
0:0
ТМС
2:2
К
3:0
В
3:0
В
0:1
К
2:1
В
2:3
В
2:3
В
1:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
4:0
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:0
В
2:1
В
0:0
В
3:0
ТМС
1:0
И
1:3
И
1:2
И
2:4

Голы

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Среднее время на гол

54
84

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.59
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 2 (1) 0.67
Ханнола Пюрю 1 0.33
Kasper Paananen 1 0.33
Valentin Gasc 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 2 0.67
Арифи Дони 1 0.33
Oiva Jukkola 1 0.33
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jaime Moreno II 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Пирес Келвин 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Valentin Gasc 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаарала Сантери 1 1
Попович Антон 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Ветели Йоона 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Арифи Дони 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

1
0
СЯК Сейнайоки
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1
СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2
Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Ильвес

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
ХИК
 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
ХИК
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
10.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лахти
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
6.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
7.
Хака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мариехамн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Мариехамн Олавале Мухамед 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Jaime Moreno уходит с поля. Fallou Ndiaye выходит вместо него
  • 77'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Jaime Moreno получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Г О О О О Л - Jaime Moreno из команды СЯК Сейнайоки забивает с точки!
  • 33'
    Ветели Йоона получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Пирес Келвин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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