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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Сковде АИК
1:0
Второй тайм: 81'
Треллеборг
0'
23' Желтая карточка
Stefan Alexander Ljubicic
30' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
35' Желтая карточка
Eren Alievski
1:0
39' Пенальти
Абрахам Саргон

Ход матча

23'
Stefan Alexander Ljubicic
 
30'
 
Хёрберг Феликс
35'
 
Eren Alievski
39'
Абрахам Саргон
1:0
58'
Filip Drinic
Edvin Tellgren
 
65'
 
Мортенсен Николас
Pierre Larsen
65'
 
Emmanuel Godwin
Eren Alievski
75'
Emil Skillermo
Mamadou Diagne
 
76'
Armend Suljev
Marcus Mikhail
 
76'
Броман Густав
Абрахам Саргон
 
Лучшие коэффициенты
Сковде АИК
Ничья
Треллеборг
3.35
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Все Коэффициенты
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
17
Моро
Мамудо
24
Fritiof
Hellichius
6
Абрахам
Эльмар
16
Mamadou
Diagne
10
Абрахам
Саргон
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
37
Kalle
Wendt
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Сковде АИК
4-4-1-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Треллеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
2:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Schyberg 1 0.25
Mikael Moerk 1 0.25
Абрахам Саргон 1 (1) 0.25
Fritiof Hellichius 0 0
Emil Skillermo 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 1 0.25
Бьеркен Фритьоф 1 0.25
Pierre Larsen 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stefan Alexander Ljubicic 1 0
Filip Schyberg 1 0
Абрахам Эльмар 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Filip Bohman 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Othmane Salama 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Треллеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1

Результаты матчей

Сковде АИК
Треллеборг

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сковде АИК
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Утсиктенс
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Сандвикен
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Треллеборг
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстер
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сандвикен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сковде АИК
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Треллеборг
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эстер
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Треллеборг
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Треллеборг Хёрберг Феликс 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Абрахам Саргон из команды Сковде АИК забивает с точки!
  • 35'
    Eren Alievski получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Stefan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Сковде АИК
Ничья
Треллеборг
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