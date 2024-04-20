Тур: 4.
1:0
Второй тайм: 81'
0'
23' Желтая карточкаStefan Alexander Ljubicic
30' Желтая карточкаХёрберг Феликс
35' Желтая карточкаEren Alievski
1:0
39' ПенальтиАбрахам Саргон
Ход матча
30'
35'
39'
1:0
17
Моро
Мамудо
37
Kalle
Wendt
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Моро МамудоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Kalle WendtПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Ammar Asani
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Сковде АИК
Треллеборг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Schyberg
|1
|0.25
|Mikael Moerk
|1
|0.25
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.25
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Emil Skillermo
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|1
|0.25
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.25
|Pierre Larsen
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stefan Alexander Ljubicic
|1
|0
|Filip Schyberg
|1
|0
|Абрахам Эльмар
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Filip Bohman
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Othmane Salama
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Треллеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1
Результаты матчей
Сковде АИК
Треллеборг
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|13.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2
|Треллеборг
|Хёрберг Феликс
|2