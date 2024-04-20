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  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Сковде АИК
1:0
Конец матча
Треллеборг
0'
23' Желтая карточка
Stefan Alexander Ljubicic
30' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
35' Желтая карточка
Eren Alievski
1:0
39' Пенальти
Абрахам Саргон
82' Желтая карточка
Filip Schyberg
90' Желтая карточка
Зендехас Адриан
90'+5
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
17
Моро
Мамудо
24
Fritiof
Hellichius
6
Абрахам
Эльмар
16
Mamadou
Diagne
10
Абрахам
Саргон
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
5
Огвуче
Абель
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
37
Kalle
Wendt
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Сковде АИК
4-4-1-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Сковде АИК
Треллеборг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:2
С
2:3
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Schyberg 1 0.25
Mikael Moerk 1 0.25
Абрахам Саргон 1 (1) 0.25
Fritiof Hellichius 0 0
Emil Skillermo 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 1 0.25
Бьеркен Фритьоф 1 0.25
Pierre Larsen 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 2 0
Зендехас Адриан 1 0
Stefan Alexander Ljubicic 1 0
Абрахам Эльмар 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Filip Bohman 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Othmane Salama 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сковде АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Треллеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Сковде АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Треллеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0
Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Гефле 3:1 Браге - Сковде АИК 3:2 Сковде АИК - Ландскруна 4:2
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1

Результаты матчей

Сковде АИК
Треллеборг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Абрахам Саргон из команды Сковде АИК забивает с точки!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Eren Alievski получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Хёрберг Феликс получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Stefan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сковде АИК 1:0 Треллеборг онлайн

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