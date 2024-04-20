  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Сандвикен
0:0
Второй тайм: 53'
Эстер
0'
42' Желтая карточка
James Kirby
45' Желтая карточка
Adam Kiani

Ход матча

26'
James Kirby
Mohammed Sadat
 
42'
James Kirby
 
45'
Adam Kiani
 
46'
Jonathan Karlsson
Adam Kiani
 
46'
 
Родич Владимир
Мёрфельт Альбин
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эстер
3.67
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3.75
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2.75
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Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
42
Юсеф
Мохаммед
I
16
Mohammed
Sadat
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
17
Mamadou
Koyate
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
15
Кричак
Иван
5
Адольфссон
Маттис
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Сандвикен
5-4-1
Эстер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.5
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 2 0.5
Сегер Давид 1 0.25
Родич Владимир 1 0.25
Мёрфельт Альбин 1 0.25
Кусу Манассе 0 0
Бергмарк-Виберг Адам 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Calvin Kabuye 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Adam Kiani 1 0
James Kirby 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 2 0
Кричак Иван 1 0
Кусу Манассе 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Сандвикен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2
Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2

Результаты матчей

Сандвикен
Эстер

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Сковде АИК
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
5.
Сундсвалль
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Утсиктенс
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Сандвикен
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
12.
Эстерсунд
 3 1 0 2 1 - 3 3
13.
Треллеборг
 0:1 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Эстер
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Сандвикен
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сковде АИК
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Эстерсунд
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Треллеборг
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Утсиктенс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эстер
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Сундсвалль
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Треллеборг
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 0:0 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Треллеборг Хёрберг Феликс 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Albin Moerfelt уходит с поля. Родич Владимир выходит вместо него
  • 46'
    Adam Kiani уходит с поля. Jonathan Karlsson выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Adam Kiani получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    James Kirby получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Mohammed Sadat уходит с поля. James Kirby выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сандвикен
Ничья
Эстер
3.67
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3.75
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Где смотреть матч Сандвикен 0:0 Эстер онлайн

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