  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Сандвикен
1:0
Конец матча
Эстер
0'
42' Желтая карточка
James Kirby
45' Желтая карточка
Adam Kiani
73' Желтая карточка
Варманен Тату
1:0
78' Пенальти
Энгквист Эмиль
90' Желтая карточка
Liam Vaboe
90'+8
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
42
Юсеф
Мохаммед
I
16
Mohammed
Sadat
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
17
Mamadou
Koyate
10
Ludwig
Thorell
29
Calvin
Kabuye
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
15
Кричак
Иван
5
Адольфссон
Маттис
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Сандвикен
5-4-1
Эстер
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 2 0.5
Энгквист Эмиль 1 (1) 0.25
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 2 0.5
Сегер Давид 1 0.25
Родич Владимир 1 0.25
Мёрфельт Альбин 1 0.25
Кусу Манассе 0 0
Бергмарк-Виберг Адам 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Calvin Kabuye 2 0
Jonathan Karlsson 1 0
Сёдерберг Даниэль 1 0
Adam Kiani 1 0
Liam Vaboe 1 0
James Kirby 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 2 0
Кричак Иван 1 0
Варманен Тату 1 0
Кусу Манассе 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Сандвикен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0 Эребру Сюрианска - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Хаммарбю ТФФ 2:1 Сандвикен - Далкурд 0:0 Соллентуна - Сандвикен 0:1
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2
Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2

Результаты матчей

Сандвикен
Эстер

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Adam Kiani получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    James Kirby получил желтую карточку от судьи
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    • 26'
      Mohammed Sadat уходит с поля. James Kirby выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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