Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
11'
1:0
17'
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
17
Сид
Робин
10
Ойяла
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
-
37 Танака АтомуНападающий
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Ossi Virta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
77 Hugo Cardoso
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
ХИК
Мариехамн
45 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
42 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.2%
37.8%
28 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
13.3%
8.9%
35 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
55 матчей
76.4%
14.5%
9.1%
42 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
50.9%
47.3%
1.8%
28 побед 26 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
23.6%
12.8%
35 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
87
36
Голов в среднем за матч
2.56
1.71
Среднее время на гол
35
52
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
0.57
0.53
Среднее время на гол
157
170
Всего голов
99
54
Голов в среднем за матч
1.8
0.98
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 75%
Меньше 25%
14
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
18
Больше 33%
Меньше 67%
37
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
50
91
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|2
|0.67
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.33
|Тойвио Йоона
|1
|0.33
|Банде Хассане
|1
|0.33
|_Ezeh D.
|1
|0.33
|Олусанья Антони
|0
|0
|Планж Люк
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|2
|0.67
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.33
|Саллинен Оскари
|1
|0.33
|Ларссон Адам
|1 (1)
|0.33
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Райтанен Патрик
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Hugo Cardoso
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1
Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2
Результаты матчей
ХИК
Мариехамн
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ХИК
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Гнистан
|Татар Беньямин
|2
|Мариехамн
|Олавале Мухамед
|2
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1
|Интер Турку
|Гранлунд Альбин
|2
|Ильвес
|Попович Антон
|2
|Гнистан
|Пеннинкангас Теему
|2