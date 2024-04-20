  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
11' Гол
Тойвио Йоона
17' Желтая карточка
Олусанья Антони
49' Желтая карточка
Emmanuel Patut
61' Желтая карточка
Лингман Лукас
2:0
66' Гол
Кескинен Топи
81' Желтая карточка
Коуассиви-Бениссан Кевин
2:1
89' Гол
Ларссон Адам
90'+5
1
Ост
Джесси
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
17
Банде
Хассане
18
Кескинен
Топи
11
Олусанья
Антони
9
Планж
Люк
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
30
Emmanuel
Okereke
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
17
Сид
Робин
20
Emmanuel
Patut
8
Дальстрем
Себастьян
10
Ойяла
Матиас
7
Ларссон
Адам
18
Олавале
Мухамед
ХИК
Мариехамн

История личных встреч

ХИК
Мариехамн

45 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
42 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.2%
37.8%
28 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
13.3%
8.9%
35 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

55 матчей

76.4%
14.5%
9.1%
42 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

50.9%
47.3%
1.8%
28 побед 26 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
23.6%
12.8%
35 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

В
4:2
В
0:0
В
1:0
В
2:1
В
1:0
В
0:1
В
0:5
В
6:1
К
3:1
VEL
1:2
В
3:0
В
0:2
В
2:1
К
2:2
В
2:0
В
2:0
В
0:1
В
1:0
В
2:0
В
1:1
К
0:3
В
1:1
В
0:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
4:0
В
0:2
К
5:1
В
1:0
В
5:1
КС
1:2
В
0:2
В
1:0
В
6:1
В
0:5
В
0:0
КЛ(2
0:4
КЛ(2
6:0
В
5:1
В
0:2
В
3:1
В
0:2
В
1:0
В
2:0
КЛ
4:0
В
3:1
К
3:0
В
1:2
КЛ
2:0
В
0:0
В
2:0
КЛ
3:1
В
4:0
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

87
36

Голов в среднем за матч

2.56
1.71

Среднее время на гол

35
52

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

0.57
0.53

Среднее время на гол

157
170

Всего голов

99
54

Голов в среднем за матч

1.8
0.98

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
41
Больше 75%
Меньше 25%
14
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
18
Больше 33%
Меньше 67%
37
9
Больше 16%
Меньше 84%
46
7
Больше 13%
Меньше 87%
48
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

50
91

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 3 1
Лингман Лукас 1 (1) 0.33
Тойвио Йоона 1 0.33
Банде Хассане 1 0.33
_Ezeh D. 1 0.33
Планж Люк 0 0
Олусанья Антони 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 2 0.67
Ларссон Адам 2 (1) 0.67
Дальстрем Себастьян 1 0.33
Саллинен Оскари 1 0.33

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Лингман Лукас 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emmanuel Patut 2 0
Ойяла Матиас 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Райтанен Патрик 1 0
Pedro Machado 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Hugo Cardoso 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
ХИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1
Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2

Результаты матчей

ХИК
Мариехамн

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ХИК
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Гнистан
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
ХИК
 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
КуПС
 3 1 2 0 6 - 4 5
5.
ВПС
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Интер Турку
 3 0 2 1 5 - 6 2
9.
Лахти
 3 0 2 1 1 - 5 2
10.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
СЯК Сейнайоки
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гнистан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хака
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Интер Турку
 2 0 2 0 4 - 4 2
8.
ВПС
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лахти
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гнистан
 1 1 0 0 6 - 4 3
2.
ВПС
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
КуПС
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
СЯК Сейнайоки
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Оулу
 2 0 1 1 4 - 5 1
7.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
8.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
ХИК
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Гнистан Joakim Latonen 4
ХИК Кескинен Топи 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Гнистан Татар Беньямин 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
Интер Турку Гранлунд Альбин 2
Ильвес Попович Антон 2
Гнистан Пеннинкангас Теему 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Олусанья Антони уходит с поля. Танака Атому выходит вместо него
    • 49'
      Emmanuel Patut получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Олусанья Антони получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Лингман Лукас сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Тойвио Йоона бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 2:1 Мариехамн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный