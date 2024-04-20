Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолТрпчевски Филип
19' Желтая карточкаБрандт Йеспер
26' Желтая карточкаAmaro Bahtijar
29' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
77' Желтая карточкаPontus Lindgren
90'+8
Ход матча
10'
19'
26'
77'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
17
Норд
Густав
19
Yaqub
Finey
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Yaqub FineyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Ahmed During
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Утсиктенс
Сундсвалль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трпчевски Филип
|2
|0.5
|Бук Робин
|2 (1)
|0.5
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|1
|0.25
|Yaqub Finey
|1
|0.25
|Бурман Маркус
|1
|0.25
|Monir Jelassi
|1
|0.25
|Норд Густав
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Мохидин Аллан
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|0
|1
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Сундсвалль
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Хельсинборг
|Сильверхолт Тейлор
|3
|Гефле
|Йельте Якоб
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 1
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|2
|Эстер
|Алиев Алибек
|2
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|2
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|2