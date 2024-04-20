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  4. Суперэттан 2024
Тур: 4.
Утсиктенс
1:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
10' Гол
Трпчевски Филип
19' Желтая карточка
Брандт Йеспер
26' Желтая карточка
Amaro Bahtijar
29' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
77' Желтая карточка
Pontus Lindgren
90'+8
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
13
Моенза
Малкольм
27
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
20
Трпчевски
Филип
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
1
Ольссон
Йонас
XI
27
Amaro
Bahtijar
12
Pontus
Lindgren
4
Ludvig
Svanberg
26
Edvard
Carrick
8
Marc
Manchon
17
Норд
Густав
6
Худу
Абдул
Халик
7
Бурман
Маркус
14
Бенгтссон
Йохан
19
Yaqub
Finey
Утсиктенс
4-4-2
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Сундсвалль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трпчевски Филип 2 0.5
Бук Робин 2 (1) 0.5
Мартинссон Фредрик 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 1 0.25
Yaqub Finey 1 0.25
Бурман Маркус 1 0.25
Monir Jelassi 1 0.25
Норд Густав 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 2 0
Фальцетас Александр 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Мохидин Аллан 1 0
Bosko Orovic 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 0 1
Энгблум Понтус 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Pontus Lindgren 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1 Эребру - Утсиктенс 5:1
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Сундсвалль

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ландскруна
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Эстер
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 4 - 4 6
7.
Сандвикен
 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Дегерфорс
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Хельсинборг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Оддевольд
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 3 1 0 2 3 - 3 3
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Гефле
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Эргрюте
 4 0 2 2 3 - 5 2
16.
Эребру
 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Сундсвалль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Дегерфорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Браге
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Оддевольд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Гефле
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Эребру
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эргрюте
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хельсинборг
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Эстер
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Гефле
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ландскруна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Варберг БоИС
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
14.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Сандвикен
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Гефле Йельте Якоб 2
Эстер Алиев Алибек 2
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Маккью Эрик 1 1
Варберг БоИС Закриссон Хампус 2
Эстер Алиев Алибек 2
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 2
Дегерфорс Mamadouba Diaby 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Amaro Bahtijar получил желтую карточку от судьи
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