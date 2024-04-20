  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
ИК Старт
1:0
Второй тайм: 71'
Санднес
0'
20' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
1:0
31' Гол
Шульц Эрик
56' Желтая карточка
Markus Aanesland
70' Желтая карточка

Ход матча

20'
Пигнатель-Енссен Николас
 
31'
Шульц Эрик
(Jesper Gregersen)
1:0
56'
 
Markus Aanesland
64'
 
Нюхаген Андреас
Багер Мэдс
64'
 
Jarmund Oeyen Kvernstuen
Daniel Braut
64'
 
Artan Memedov
Markus Aanesland
70'
 
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ИК Старт
Ничья
Санднес
1.84
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Все Коэффициенты
26
Mats
Viken
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
30
Fabian
Oestigaard
Ness
11
Шульц
Эрик
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
16
Страннегорд
Том
8
Mathias
Grundetjern
44
Salim
Nkubiri
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
5
Gullbrandur
Oeregaard
4
Багер
Мэдс
22
Сакор
Важебах
21
Бркич
Харис
31
Йортесет
Исак
19
Daniel
Braut
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
ИК Старт
4-3-3
Санднес
4-2-3-1

История личных встреч

ИК Старт
Санднес

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:2
ПД
1:0
ПД
3:3
ТМК
2:1
ПД
3:5
ПД
1:2
К
2:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
ТМК
0:2
Э
3:3
Э
1:2
Э
7:0
Э
3:1
ТМС
1:0
КН
2:0
А
5:1
А
2:2

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.91
1.42

Среднее время на гол

30
63

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.75
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

2.3
1.43

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

39
62

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 2 0.5
Шульц Эрик 1 0.25
Kristoffer Hoven 1 0.25
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 2 0.5
Сакор Важебах 1 0.25
Бркич Харис 1 0.25
Daniel Braut 1 0.25
Noah Bertelsen 1 0.25
Herman Kleppa 0 0
Markus Aanesland 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Йортесет Исак 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0
Deni Dashaev 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сакор Важебах 1 0
Бркич Харис 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Gullbrandur Oeregaard 1 0
Daniel Braut 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
2
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1
ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4
Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2

Результаты матчей

ИК Старт
Санднес

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Эгерсунд
 2:1 3 2 1 0 9 - 7 7
4.
Левангер
 1:2 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6.
Согндаль
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Брюне
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
10.
Ранхейм
 1:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Олесунн
 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
ИК Старт
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Осане
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Санднес
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Рёуфосс
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Ранхейм
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 1:2 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ИК Старт
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Осане
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Олесунн
 1:2 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Левангер
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эгерсунд
 2:1 2 1 1 0 7 - 6 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Олесунн
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Согндаль
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Осане
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюне
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Мосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Christian Landu Landu 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Markus Aanesland уходит с поля. Artan Memedov выходит вместо него
  • 64'
    Daniel Braut уходит с поля. Jarmund Oeyen Kvernstuen выходит вместо него
  • 64'
    Багер Мэдс уходит с поля. Нюхаген Андреас выходит вместо него
  • 56'
    Markus Aanesland получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Jesper Gregersen сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Шульц Эрик бьет в цель!
  • 20'
    Пигнатель-Енссен Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой ИК Старт.
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