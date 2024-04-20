Тур: 4. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
0'
20' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
1:0
31' ГолШульц Эрик
56' Желтая карточкаMarkus Aanesland
Ход матча
31'
1:0
56'
70'
26
Mats
Viken
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
26 Mats VikenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Уйкани АлтинЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
28 David Lunde
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
История личных встреч
ИК Старт
Санднес
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.91
1.42
Среднее время на гол
30
63
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.75
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
53
33
Голов в среднем за матч
2.3
1.43
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
39
62
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|2
|0.5
|Шульц Эрик
|1
|0.25
|Kristoffer Hoven
|1
|0.25
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|2
|0.5
|Сакор Важебах
|1
|0.25
|Бркич Харис
|1
|0.25
|Daniel Braut
|1
|0.25
|Noah Bertelsen
|1
|0.25
|Herman Kleppa
|0
|0
|Markus Aanesland
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
2
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1
ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Дьерв - ИК Старт 0:1
Санднес
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4
Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1 Рёуфосс - Санднес 1:1 Санднес - КФУМ Осло 1:2
Результаты матчей
ИК Старт
Санднес
Точный счет
1:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2