Тур: 4. Стадион: EXTRA Arena.
0'
45' Желтая карточкаMartin Ueland
0:1
45' ГолМюклебуст Эрлинг
48' Желтая карточкаNikolai Skuseth
1:1
50' ГолБюэ Бендик
Ход матча
45'
45'
0:1
48'
50'
1:1
15
Erik
Toenne
11
Солли
Сиверт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Vetle Wenaas
-
-
-
-
26 Jorgen Bohle
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Ранхейм
Осане
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
15
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.75
1.81
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
49
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5
|1.25
|Сетер Йон-Хоу
|1
|0.25
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Vetle Wenaas
|0
|0
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|2
|0.67
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.33
|Иверсен Эйнар
|1
|0.33
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Sander Eng Strand
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Sander Amble Haugen
|1
|0
|Nikolai Skuseth
|1
|0
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|2
|0
|Иверсен Эйнар
|2
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Осане
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0
Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1
Результаты матчей
Ранхейм
Осане
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Осане
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2