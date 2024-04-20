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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 1269
Ранхейм
2:2
Конец матча
Осане
0'
45' Желтая карточка
Martin Ueland
0:1
45' Гол
Мюклебуст Эрлинг
47' Желтая карточка
Nikolai Skuseth
1:1
50' Гол
Бюэ Бендик
69' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
1:2
79' Гол
Мюклебуст Эрлинг
2:2
81' Гол
Vetle Wenaas
88' Желтая карточка
Thomas Lotsberg
90'+6
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
3
Ростен
Хокон
15
Erik
Toenne
10
Сетер
Йон-Хоу
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
19
Dennis
Gaustad
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
4
Кольскоген
Оле
2
Martin
Ueland
8
Emil
Sildnes
5
Иверсен
Эйнар
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
9
Мюклебуст
Эрлинг
19
Ларсен
Кристоффер
Ранхейм
4-3-3
Осане
3-4-3

История личных встреч

Ранхейм
Осане

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
7.1%
28.6%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:3
ТПМ
4:1
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:2
К
0:2

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
15

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.75
1.81

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
49

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 1.25
Сетер Йон-Хоу 1 0.25
Vetle Wenaas 1 0.25
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Sander Amble Haugen 0 0
Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 3 1
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.33
Иверсен Эйнар 1 0.33
Ларсен Кристоффер 0 0
Sander Eng Strand 0 0
Ole Kallevaag 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Erik Toenne 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Nikolai Skuseth 1 0
Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 2 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 2 0
Иверсен Эйнар 2 0
Thomas Lotsberg 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Ранхейм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
60%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Фредрикстад 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:3
Осане
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0
Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1 ФК Кристиансунн - Осане 4:1 Осане - Фредрикстад 0:4 Осане - Ранхейм 3:0 Согндаль - Осане 1:1 Осане - Хёдд 1:0 Скейд - Осане 1:3 Осане - Рёуфосс 3:1

Результаты матчей

Ранхейм
Осане

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Осане

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 3 2 1 0 10 - 7 7
5.
Левангер
 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Брюне
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Мосс
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Люн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Санднес
 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ИК Старт
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Рёуфосс
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Люн
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Волеренга
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Люн
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Осане Мюклебуст Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Мосс Marius Andresen2 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Волеренга Рийкс Мис 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Солли Сиверт уходит с поля. Vetle Wenaas выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Мюклебуст Эрлинг бьет в цель!
    • 45'
      Martin Ueland получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Иверсен Эйнар уходит с поля. Ole Kallevaag выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 2:2 Осане онлайн

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