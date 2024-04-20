Тур: 4. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
18' Желтая карточкаAndreas Osterud
26' Желтая карточкаJamal Deen Haruna
26' Желтая карточкаChristian Landu Landu
28' Вторая желтая карточкаAndreas Osterud
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
20 James Ampofo
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Рёуфосс
Брюне
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
3.5
0.8
Среднее время на гол
25
112
Всего голов
26
6
Голов в среднем за матч
2.89
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
31
135
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|1
|0.25
|Баджие Кебба
|1
|0.25
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|2
|0.5
|Andreas Dybevik
|1
|0.25
|Robert Undheim
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Osterud
|2
|1
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
|Duarte Moreira
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1
Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Брюне - Скейд 1:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0
Результаты матчей
Рёуфосс
Брюне
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|4.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|7 - 6
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|5 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|2 (2)
|Конгсвингер
|Моберг Вегар
|2 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Конгсвингер
|Холме Фредрик
|1 1
|Олесунн
|Sander Hestetun Kilen
|1 1
|Брюне
|Christian Landu Landu
|2
|Осане
|Martin Ueland
|2