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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Второй тайм: 70'
Брюне
0'
18' Желтая карточка
Andreas Osterud
26' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
26' Желтая карточка
Christian Landu Landu
28' Вторая желтая карточка
Andreas Osterud

Ход матча

18'
Andreas Osterud
 
26'
Jamal Deen Haruna
 
26'
 
Christian Landu Landu
28'
Andreas Osterud
 
35'
 
Sigurd Groenli
Christian Landu Landu
64'
Jan Inge Solemsloekk Lynum
Sander Nordboe
 
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Брюне
7.74
Реклама, olimp.bet
3.44
3.25
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
6
Эмсис
Эдуард
11
Nicolai
Fremstad
17
Sander
Nordboe
9
Хустад
Эрленд
7
Andreas
Osterud
1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
10
Robert
Undheim
11
Скривен
Альфред
18
Duarte
Moreira
Рёуфосс
5-3-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Брюне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
5:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
5:1
А
1:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

3.5
0.8

Среднее время на гол

25
112

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

2.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

31
135

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.25
Баджие Кебба 1 0.25
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 2 0.5
Andreas Dybevik 1 0.25
Robert Undheim 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Хор Якоб 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Duarte Moreira 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брюне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брюне
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1
Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Брюне - Скейд 1:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Брюне

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
2.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Эгерсунд
 2:1 3 2 1 0 9 - 7 7
4.
Левангер
 1:2 4 2 1 1 9 - 4 7
5.
Мосс
 0:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6.
Согндаль
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Люн
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Волеренга
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Брюне
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
10.
Ранхейм
 1:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Олесунн
 1:2 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
ИК Старт
 1:0 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Осане
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Санднес
 0:1 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Рёуфосс
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 0:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Ранхейм
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Согндаль
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 1:2 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
ИК Старт
 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Осане
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Люн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Олесунн
 1:2 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Левангер
 1:2 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эгерсунд
 2:1 2 1 1 0 7 - 6 4
4.
Конгсвингер
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Волеренга
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Олесунн
 1:2 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Согндаль
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Осане
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брюне
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Рёуфосс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Мосс
 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 1:1 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Санднес
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 5 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Санднес Хейланн Томми 2 (2)
Конгсвингер Моберг Вегар 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Олесунн Sander Hestetun Kilen 1 1
Брюне Christian Landu Landu 2
Осане Martin Ueland 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Sander Nordboe уходит с поля. Jan Inge Solemsloekk Lynum выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Andreas Oesterud получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Брюне
7.74
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3.44
3.25
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Где смотреть матч Рёуфосс 0:0 Брюне онлайн

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