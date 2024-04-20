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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 715
Рёуфосс
0:1
Конец матча
Брюне
0'
19' Желтая карточка
Andreas Osterud
26' Желтая карточка
Jamal Deen Haruna
26' Желтая карточка
Christian Landu Landu
30' Вторая желтая карточка
Andreas Osterud
0:1
71' Гол
Duarte Moreira
90'+7
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
6
Эмсис
Эдуард
11
Nicolai
Fremstad
17
Sander
Nordboe
9
Хустад
Эрленд
7
Andreas
Osterud
1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
10
Robert
Undheim
11
Скривен
Альфред
18
Duarte
Moreira
Рёуфосс
5-3-2
Брюне
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Брюне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
5:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
4:1
ПД
2:0
ПД
5:1
А
1:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

3.5
0.8

Среднее время на гол

25
112

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

2.89
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

31
135

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.25
Баджие Кебба 1 0.25
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 3 0.75
Andreas Dybevik 1 0.25
Robert Undheim 0 0
Содаль Ларс-Эрик 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Хор Якоб 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0
Duarte Moreira 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брюне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брюне
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Рёуфосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюне
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0
Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1
Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1 Брюне - Мандалскамератене 7:0 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1 ИК Старт - Брюне 0:3 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Брюне - Скейд 1:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Брюне

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Конгсвингер
 4 2 2 0 8 - 6 8
3.
Стабек
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Эгерсунд
 3 2 1 0 10 - 7 7
5.
Левангер
 4 2 1 1 9 - 4 7
6.
Брюне
 4 2 0 2 4 - 3 6
7.
Мосс
 4 2 0 2 5 - 7 6
8.
Люн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
11.
Санднес
 4 1 1 2 7 - 8 4
12.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
ИК Старт
 4 0 2 2 4 - 8 2
16.
Рёуфосс
 4 0 1 3 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Санднес
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Осане
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Люн
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Стабек
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Волеренга
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Левангер
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эгерсунд
 2 1 1 0 7 - 6 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Люн
 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Согндаль
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рёуфосс
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Осане Мюклебуст Эрлинг 3
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Мосс Marius Andresen2 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Конгсвингер Холме Фредрик 1 1
Волеренга Рийкс Мис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Кристиан Ланду Ланду уходит с поля. Sigurd Groenli выходит вместо него
  • 30'
    Andreas Oesterud получает вторую желтую карточку. Удаление.
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